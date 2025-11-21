placeholder
Ten film Jennifer Lawrence określiła najlepszym, jaki kiedykolwiek widziała

Jennifer Lawrence nie ukrywała swojego zachwytu dla produkcji w reżyserii Paula Thomasa Andersona i opowiedziała o niezwykłych emocjach, jakie wzbudził film w kinie. Aktorka wspomniała również przedpremierowy pokaz z mężem oraz entuzjastyczne reakcje widzów na kinowej sali.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Jedna bitwa po drugiej 
Jennifer Lawrance
Jennifer Lawrence w filmie Bez urazy fot. Sony Pictures Entertainment
Jennifer Lawrence nie ukrywa swojego zachwytu nad kinem, a w najnowszym odcinku cyklu BAFTA Playback aktorka podzieliła się scenami, które zrobiły na niej największe wrażenie. Wśród nich znalazły się zarówno filmy, w których sama występowała, takie jak Zimowa kość czy Zgiń kochanie, jak i produkcje, które po prostu uwielbia. Szczególnie ciepło wypowiedziała się o thrillerze akcji Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona, określając go jako najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziała.

Jennifer Lawrence o thrillerze z Leonardo DiCaprio. "To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam"

Jennifer Lawrence jest szczerze zachwycona filmem Jedna bitwa po drugiej

Jennifer Lawrence opowiadała o swoim zachwycie filmem Jedna bitwa po drugiej, wspominając scenę, w której Leonardo DiCaprio rozmawia przez telefon, próbując zapamiętać kluczowe hasło. Aktorka określiła produkcję jako najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziała, podkreślając, że nigdy wcześniej nie doświadczyła tak intensywnych przeżyć kinowych, które można było doświadczać wspólnie z innymi widzami. Lawrence wspominała również, że wybrała się na przedpremierowy pokaz wraz z mężem, a po zakończeniu seansu sala wypełniła się gromkimi oklaskami. Sama aktorka poczuła ogromną wdzięczność wobec swojego ukochanego, który z wyprzedzeniem zadbał o bilety, a co więcej przyznała, że całe doświadczenie było dla niej wyjątkowe i emocjonujące.

Dodatkowo Lawrence zachęcała wszystkich, aby zobaczyli film w kinach, zwracając uwagę na niezwykle dynamiczne tempo akcji, które nie zwalnia ani na chwilę i nie daje poczucia przestoju. Podkreśliła też mistrzostwo reżysera Paula Thomasa Andersona, który stworzył postacie pełne życia, autentyczne i tak realistyczne, że widz może całkowicie wciągnąć się w ich świat i emocje:

Trzeba to zobaczyć w kinie. Myślę, że trudno utrzymać takie tempo. Nie ma w nim ani minuty za dużo, w żadnym momencie nie jest nudno.

Film Jedna bitwa po drugiej jest już dostępny do wypożyczenia lub zakupu na platformach streamingowych i można go obejrzeć m.in. na Amazon Prime Video oraz na Playerze.

Jedna bitwa po drugiej - zwiastun

Źródło: Variety

Zuzanna Bogucka
