Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Odyseja będzie cudem animatroniki. Tak Nolan chce ożywić w filmie cyklopa

W filmie Odyseja Christopher Nolan chce postawić na animatroniczne rozwiązania kosztem efektów specjalnych. Wiemy już, w jaki sposób reżyser zamierza powołać na ekranie do życia mitologiczne postacie z cyklopem na czele.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Cyklop w mitologii greckiej fabulahub.com
Reklama

Już w zeszłym roku pojawiły się doniesienia, że na planie filmu Odyseja w pobliżu greckiej plaży Voidokilia i ulokowanej nieopodal Jaskini Nestora dostrzeżono gigantyczną kukłę o wymiarach 6 na 6 metrów. Wszystko wskazuje na to, że te rewelacje były zgodne z prawdą. Z tekstu zamieszczonego w ostatnim wydaniu magazynu Empire dowiadujemy się, że Christopher Nolan zamierza w swojej produkcji wykorzystywać wszystkie dobrodziejstwa efektów praktycznych kosztem CGI. 

Pomógł mu w tym sam Adam Wright, jeden z najlepszych hollywoodzkich specjalistów od animatroniki, odpowiadający wcześniej za efekty specjalne do takich dzieł jak Fantastyczny Pan Lis, Frankenweenie, Gnijąca panna młoda czy Legenda Ochi. Wright słynie przede wszystkim z budowania niezwykle realistycznych makiet i lalek, co siłą rzeczy sugeruje, że w filmie Odyseja mitologiczne postacie - cyklop, morski potwór Scylla czy nawet syreny - powstaną na bazie animatronicznych modeli o ogromnych rozmiarach. 

Taki obrót spraw nie jest szczególnie zaskakujący, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, że w oscarowym Oppenheimerze Nolan odtworzył wybuch bomby atomowej przy pomocy efektów praktycznych. 

Z ostatnich raportów wynika, że przed seansami Avatara 3 w kinach widzowie będą mogli zobaczyć aż 5-minutowy prolog Odysei, w którym według niepotwierdzonych na razie informacji powinny znaleźć się wątek wojny trojańskiej i sama postać cyklopa.

Najlepsze filmy z elementami mitologii greckiej

arrow-left fot. Warner Bros. arrow-right

Premiera nowego filmu Christophera Nolana odbędzie się 17 lipca przyszłego roku. 

Źródło: Empire

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  christopher nolan 
Odyseja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Odyseja
Odyseja Przygodowy

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 2
-

Plagiat w Gwiezdnych Wojnach? Kaskader ujawnia swoje dowody i oskarża Disneya

2 Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn
-

Zwierzogród 2 - limitowane kubeczki na popcorn w Polsce. Sprawdź ceny i zdjęcia!

3 One Piece - sezon 2
-

Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

4 Rob Liefeld - Kevin Feige
-

Wielka kłótnia o Marvela. Twórca Deadpoola śmieje się z MCU, internauci są rozjuszeni

5 John Diggle
-

Green Lantern w Arrow? Aktor wraca do planu, który nigdy nie doszedł do skutku

6 Valor Mortis
-

Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV