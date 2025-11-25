Odyseja będzie cudem animatroniki. Tak Nolan chce ożywić w filmie cyklopa

fabulahub.com

Już w zeszłym roku pojawiły się doniesienia, że na planie filmu Odyseja w pobliżu greckiej plaży Voidokilia i ulokowanej nieopodal Jaskini Nestora dostrzeżono gigantyczną kukłę o wymiarach 6 na 6 metrów. Wszystko wskazuje na to, że te rewelacje były zgodne z prawdą. Z tekstu zamieszczonego w ostatnim wydaniu magazynu Empire dowiadujemy się, że Christopher Nolan zamierza w swojej produkcji wykorzystywać wszystkie dobrodziejstwa efektów praktycznych kosztem CGI.

Pomógł mu w tym sam Adam Wright, jeden z najlepszych hollywoodzkich specjalistów od animatroniki, odpowiadający wcześniej za efekty specjalne do takich dzieł jak Fantastyczny Pan Lis, Frankenweenie, Gnijąca panna młoda czy Legenda Ochi. Wright słynie przede wszystkim z budowania niezwykle realistycznych makiet i lalek, co siłą rzeczy sugeruje, że w filmie Odyseja mitologiczne postacie - cyklop, morski potwór Scylla czy nawet syreny - powstaną na bazie animatronicznych modeli o ogromnych rozmiarach.

Taki obrót spraw nie jest szczególnie zaskakujący, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, że w oscarowym Oppenheimerze Nolan odtworzył wybuch bomby atomowej przy pomocy efektów praktycznych.

Z ostatnich raportów wynika, że przed seansami Avatara 3 w kinach widzowie będą mogli zobaczyć aż 5-minutowy prolog Odysei, w którym według niepotwierdzonych na razie informacji powinny znaleźć się wątek wojny trojańskiej i sama postać cyklopa.

Premiera nowego filmu Christophera Nolana odbędzie się 17 lipca przyszłego roku.