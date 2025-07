Cooper Koch otrzymał nominację do Emmy. Pogratulował mu sam Lyle Menendez

fot. Netflix

We wtorek 15 lipca 2025 roku stało się jasne, kto otrzymał nominację do tegorocznych Emmy, czyli najważniejszej nagrody przyznawanej serialom telewizyjnym i streamingowym. Na wyróżnienie po raz kolejny mogły liczyć między innymi gwiazdy wpisujące się w kategorię Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym. Wśród nich znalazł się Cooper Koch. Aktor zawdzięcza swoją pierwszą nominację do Emmy 2. sezonowi produkcji Netflixa Potwory. Przypomnijmy, że zagrał w nim Erika Menendeza, który wraz ze swoim bratem Lylem został oskarżony o morderstwo swoich rodziców w 1989 roku. Okazuje się, że Lyle zdążył już pogratulować aktorowi nominacji do nagrody Emmy.

Lyle Menendez zareagował na nominację Coopera Kocha do nagrody Emmy

Cooper Koch nie musiał długo czekać na to, aż jeden z braci Menendez odniesie się do jego nominacji do nagrody Emmy. Aktor zdradził w rozmowie w podcaście Entertainment Weekly o nazwie The Awardist, że Lyle Menendez jeszcze 15 lipca zadzwonił do niego z zakładu karnego, aby pogratulować mu sukcesu:

Rozmawiałem dzisiaj z Lylem. Zadzwonił, aby mi pogratulować [nominacji do Emmy] i był bardzo, ale to bardzo uroczy. Był też zazdrosny, że w weekend wybrałem się na Wimbledon. Ale był uroczy, [bracia Menendez] świetnie sobie radzą.

Warto wspomnieć, że niedługo po premierze serialu Cooper Koch wraz z Kim Kardashian miał okazję spotkać się z braćmi Menendez w zakładzie karnym Richarda J. Donovana w San Diego. Niedługo potem zdradził w rozmowie z Variety, że przeprowadził z nimi ''bardzo miłą rozmowę''. Wygląda na to, że wciąż mają dobre relacje.