Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dakota Johnson odzyskała wiarę w kino po wizycie w tym kraju

Dakota Johnson nie ukrywa, że nie do końca podoba jej się to, co aktualnie dzieje się w branży filmowej w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że aktorka niedawno miała okazję odwiedzić pewien kraj, za którego sprawą odzyskała wiarę w kino.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  dakota johnson 
Dakota Johnson w filmie Materialists fot. A24
Reklama

Dakota Johnson od dłuższego czasu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorek. Znaczną popularność zawdzięcza głównej roli Anastasii Steele w serii 50 twarzy Greya. Po zakończeniu swojej przygody z ekranizacjami powieści E.L. James aktorka dała się poznać z produkcji takich jak Suspiria, Sokół z masłem orzechowym, Córka czy Madame Web, która niestety nie odniosła sukcesu i została okrzyknięta jednym z najgorszych filmów z uniwersum Marvela. Pod koniec 2025 roku Dakota Johnson miała okazję odnieść się do swoich projektów na jednym z festiwali filmowych. Miał on miejsce w pewnym kraju, dzięki któremu odzyskała wiarę w kino.

Dakota Johnson chwali kino w Arabii Saudyjskiej

Wizyta na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej była dla Dakoty Johnson niezwykle inspirująca. W jednym z wywiadów podczas tego wydarzenia aktorka wyznała, że to właśnie dzięki wizycie we wspomnianym kraju odzyskała wiarę w kino. Stwierdziła też, że w Stanach Zjednoczonych w branży filmowej panuje ponura atmosfera: 

Uczę się tutaj tak wiele. W Stanach Zjednoczonych to wszystko wydaje się naprawdę ponure. W ciągu niecałych 24 godzin, które tu spędziłam [w Arabii Saudyjskiej], odzyskałam wiarę w kino. (...) Wizyta na tym festiwalu jest dla mnie inspirująca. Czuję się zainspirowana, aby działać w ten sposób w naszej własnej firmie produkcyjnej w Stanach. Chcę wspierać wszystkich filmowców.

Warto wspomnieć, że branża filmowa w Arabii Saudyjskiej tak naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy tego kraju mają bowiem skomplikowane stosunki z wolnością słowa i swobodą artystyczną. Branża filmowa do tej pory jest ściśle kontrolowana przez władzę. Poza tym obowiązują surowe zasady dotyczące cenzury.

Zobacz także:

Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Dakota Johnson na zdjęciu promującym produkcję Netflixa
-

Dakota Johnson o swojej wymarzonej roli. Kogo chciałaby zagrać?

Źródło: worldofreel.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  dakota johnson 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Disclosure Day
-

Science fiction od Stevena Spielberga! Zwiastun filmu intryguje i zadziwia

2 Deadpool & Wolverine
-

Hugh Jackman jako Robin Hood! Na pierwszym zdjęciu wygląda niemal jak Gandalf

3 Guile w grze Street Fighter VI
-

Street Fighter - ta postać z filmu naprawdę ma ikoniczną fryzurę. Zdjęcie z planu zaskakuje fanów

4 Kingmakers
-

Helikoptery w średniowieczu. Kingmakers Netflixa zabierze nas do przeszłości

5 Spiderman No way home
-
Plotka

Kiedy zwiastun Spider-Mana 4? Sadie Sink może być twarzą Sagi Mutantów, a Parker dostanie nowy strój

6 47. Wonder Woman (m.in. filmy Wonder Woman)
-

Kontynuacja Wonder Woman mogła być dużo ciekawsza. Co zapowiadała oryginalna scena po napisach?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos została 'nową królową Eurowizji Junior'

Marianna Kłos została 'nową królową Eurowizji Junior'

Eurowizja 2026: te państwa potwierdziły swój udział

Eurowizja 2026: te państwa potwierdziły swój udział

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kim jest Lou Deleuze, która wygrała Eurowizję Junior 2025 z piosenką Ce Monde?

Kim jest Lou Deleuze, która wygrała Eurowizję Junior 2025 z piosenką Ce Monde?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV