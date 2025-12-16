Dakota Johnson odzyskała wiarę w kino po wizycie w tym kraju

fot. A24

Dakota Johnson od dłuższego czasu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich aktorek. Znaczną popularność zawdzięcza głównej roli Anastasii Steele w serii 50 twarzy Greya. Po zakończeniu swojej przygody z ekranizacjami powieści E.L. James aktorka dała się poznać z produkcji takich jak Suspiria, Sokół z masłem orzechowym, Córka czy Madame Web, która niestety nie odniosła sukcesu i została okrzyknięta jednym z najgorszych filmów z uniwersum Marvela. Pod koniec 2025 roku Dakota Johnson miała okazję odnieść się do swoich projektów na jednym z festiwali filmowych. Miał on miejsce w pewnym kraju, dzięki któremu odzyskała wiarę w kino.

Dakota Johnson chwali kino w Arabii Saudyjskiej

Wizyta na Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej była dla Dakoty Johnson niezwykle inspirująca. W jednym z wywiadów podczas tego wydarzenia aktorka wyznała, że to właśnie dzięki wizycie we wspomnianym kraju odzyskała wiarę w kino. Stwierdziła też, że w Stanach Zjednoczonych w branży filmowej panuje ponura atmosfera:

Uczę się tutaj tak wiele. W Stanach Zjednoczonych to wszystko wydaje się naprawdę ponure. W ciągu niecałych 24 godzin, które tu spędziłam [w Arabii Saudyjskiej], odzyskałam wiarę w kino. (...) Wizyta na tym festiwalu jest dla mnie inspirująca. Czuję się zainspirowana, aby działać w ten sposób w naszej własnej firmie produkcyjnej w Stanach. Chcę wspierać wszystkich filmowców.

Warto wspomnieć, że branża filmowa w Arabii Saudyjskiej tak naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy tego kraju mają bowiem skomplikowane stosunki z wolnością słowa i swobodą artystyczną. Branża filmowa do tej pory jest ściśle kontrolowana przez władzę. Poza tym obowiązują surowe zasady dotyczące cenzury.