Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Gwiazdę Madame Web​ i Materialistów zobaczymy w nowej roli. Po raz pierwszy stanie za kamerą pełnometrażowego filmu. O czym opowie A Tree Is Blue​?
Magda Muszyńska
Tagi:  A Tree Is Blue 
reżyseria obsada
Perswazje fot. Mad Chance // Bisous Pictures
A Tree Is Blue to dramat, który opowie historię młodej kobiety ze spektrum autyzmu, która uwalnia się od nadopiekuńczej, ale kochającej matki. Szuka wolności, przyjaźni i odrobiny chaosu latem po ukończeniu szkoły średniej. Scenariusz napisała Vanessa Burghardt. 

Czytaj więcej: Ważna postać nie powróciła w 2. sezonie Pokolenia V. Twórca wyjaśnia powód

Kto znajdzie się w obsadzie A Tree Is Blue?

Deadline przekazał, że za kamerą filmu stanie Dakota Johnson, dla której będzie to debiut reżyserski. Wcześniej miała okazję wyreżyserować krótkometrażowy film Loser Baby, który miał premierę na Festiwalu Filmowym w Toronto w 2024 roku. Warto dodać, że Burghardt też po raz pierwszy pełni funkcję scenarzystki, a do tego jest osobą autystyczną. Ponadto aktorki znają się już z planu Taniec młodości (2022).

Według doniesień Vanessa Burghardt, Charli XCX i Jessica Alba negocjując udział w filmie. Za produkcję odpowiadają Dakota Johnson, Ro Donnelly i Sam Racanelli z ramienia TeaTime Pictures oraz Rob Paris i Mike Witherill z Rivulet.

Zdjęcia do A Tree Is Blue rozpoczną się w listopadzie w Los Angeles. Budżet filmu nie przekracza 10 milionów dolarów i kwalifikuje się do ulgi podatkowej w Kalifornii w wysokości 2,4 miliona dolarów.

Nepo babies - przykłady

Przypomnijmy, że Dakota Johnson jest córką Dona Johnsona i Melanie Griffith. Sprawdźcie, którzy aktorzy również mają sławnych rodziców.

Fot. Materiały prasowe

Źródło: Deadline

