Filmowy Marv nie będzie świętował 35-lecia Kevina samego w domu. Zdradził powód

Daniel Stern dobrze znany widzom z roli złodzieja Marva z Kevina samego w domu przyznał w jednym z wywiadów, że nie ma zamiaru świętować 35-lecia tej produkcji wspólnie z innymi członkami obsady. Z jakiego powodu podjął taką decyzję?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z filmu Kevin sam w domu fot. 20th Century Fox
W 2025 roku od premiery Kevina samego w domu mija 35 lat. Mimo to produkcja z Macaulayem Culkinem w roli głównej do dziś pozostaje uwielbianym świątecznym klasykiem, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia. Daniel Stern, który wcielał się w rolę złodzieja Marva zarówno w filmie Kevin sam w domu, jak i jego kontynuacji, Kevin sam w Nowym Jorku. od pewnego czasu prowadzi spokojne życie na farmie. Okazuje się, że nowe miejsce zamieszkania wpłynęło na jego podejście do życia. To właśnie dlatego 67-latek postanowił, że nie będzie hucznie świętować 35-lecia Kevina samego w domu

Filmowy Marv o świętowaniu rocznicy Kevina samego w domu

Daniel Stern w rozmowie z portalem People przyznał, że lubi być.. sam w domu. Dlatego też zabraknie na go uroczystościach związanych z rocznicą Kevina samego w domu:

Nie opuszczam mojej farmy. Nie jestem obrażony na film. Po prostu... zadzwońcie do mnie, może być na zoomie, zgadzam się. Ale jestem domownikiem. 

Warto wspomnieć, że Daniel Stern postanowił zostać rzeźbiarzem. 67-latek jakiś czas temu stworzył rzeźbę kobiety, która leży na krześle głową w dół. Niewykluczone, że wciąż poświęca dużo czasu na to zajęcie będąc na swojej farmie. 

Kevin sam w domu - ciekawostki z filmu

Źródło: People

