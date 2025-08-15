Czy Kevin sam w domu 3 mógłby powstać? Reżyser filmów stawia sprawę jasno
Czasem ludzie spekulują na temat ewentualnego filmu Kevin sam w domu 3, w którym moglibyśmy zobaczyć dorosłego tytułowego bohatera granego przez Macaulaya Culkina. Ten temat poruszył w rozmowie reżyser pierwszych części Chris Columbus.
Czasem ludzie spekulują na temat ewentualnego filmu Kevin sam w domu 3, w którym moglibyśmy zobaczyć dorosłego tytułowego bohatera granego przez Macaulaya Culkina. Ten temat poruszył w rozmowie reżyser pierwszych części Chris Columbus.
Kevin sam w domu z Macaulayem Culkinem to kultowa produkcja nie tylko w Polsce. Kontynuacja również jest bardzo lubiana. Jako że jest trend powrotów po latach, reżyser tych filmów Chris Columbus został zapytany o szansę na powrót tego bohatera. Fani dyskutują o tym i spekulują od lat.
Kevin sam w domu 3 bez szans
Chris Columbus stawia sprawę jasno: stworzenie takiego filmu byłoby błędem.
Temat powrócił ostatnio za sprawą samego Culkina, który w grudniu 2024 roku podczas Q&A z fanami powiedział otwarcie, że rozważyłby powrót do roli Kevina McCallistera. Ujawnił też, że zaproponowano mu rolę w jednym z sequeli o innych bohaterach. Sam również wspominał, że ma pomysły na dalsze losy postaci.
Powstało wiele kontynuacji lub spin-offów z zupełnie innymi bohaterami. Wymieńmy je: Alex – sam w domu (1997), Kevin sam w domu 4 (2002 - zero związku z pierwszymi filmami), Finn sam w domu: Świąteczny skok (2012) oraz Nareszcie sam w domu (2021). Każdy z filmów zebrał fatalne opinie widzów i krytyków.
Nawet planowano reboot dla dorosłych pod tytułem Stoned Alone. Ryan Reynolds miał go wyprodukować w 2018 roku, ale projekt nigdy nie powstał.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1962, kończy 63 lat