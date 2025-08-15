Czy Kevin sam w domu 3 mógłby powstać? Reżyser filmów stawia sprawę jasno

fot. materiały prasowe

Kevin sam w domu z Macaulayem Culkinem to kultowa produkcja nie tylko w Polsce. Kontynuacja również jest bardzo lubiana. Jako że jest trend powrotów po latach, reżyser tych filmów Chris Columbus został zapytany o szansę na powrót tego bohatera. Fani dyskutują o tym i spekulują od lat.

Kevin sam w domu 3 bez szans

Chris Columbus stawia sprawę jasno: stworzenie takiego filmu byłoby błędem.

– Kevin sam w domu tak naprawdę istnieje nie jako produkt swoich czasów, ale jako specjalna chwila i tego nie da się odtworzyć. Powrót do czegoś, co zrobiliśmy 35 lat temu i odtworzenie tego byłoby błędem. Powinno się to zostawić w spokoju.

Temat powrócił ostatnio za sprawą samego Culkina, który w grudniu 2024 roku podczas Q&A z fanami powiedział otwarcie, że rozważyłby powrót do roli Kevina McCallistera. Ujawnił też, że zaproponowano mu rolę w jednym z sequeli o innych bohaterach. Sam również wspominał, że ma pomysły na dalsze losy postaci.

Powstało wiele kontynuacji lub spin-offów z zupełnie innymi bohaterami. Wymieńmy je: Alex – sam w domu (1997), Kevin sam w domu 4 (2002 - zero związku z pierwszymi filmami), Finn sam w domu: Świąteczny skok (2012) oraz Nareszcie sam w domu (2021). Każdy z filmów zebrał fatalne opinie widzów i krytyków.

Nawet planowano reboot dla dorosłych pod tytułem Stoned Alone. Ryan Reynolds miał go wyprodukować w 2018 roku, ale projekt nigdy nie powstał.