Reklama
placeholder

Kevin sam w Nowym Jorku lepszy od 'jedynki'? Tak uważa Macaulay Culkin

Macaulay Culkin wcielił się w rolę Kevina McCallistera w dwóch częściach serii, wskazując Kevina samego w Nowym Jorku jako swoją ulubioną odsłonę. Co więcej, po latach przyznał, że na jego wybór wpłynęły nie tylko sentymenty związane z produkcją, ale również kwestie finansowe.
Autopromocja
tpb-vod

Macaulay Culkin wcielił się w rolę Kevina McCallistera w dwóch częściach serii, wskazując Kevina samego w Nowym Jorku jako swoją ulubioną odsłonę. Co więcej, po latach przyznał, że na jego wybór wpłynęły nie tylko sentymenty związane z produkcją, ale również kwestie finansowe.
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  kevin sam w nowym jorku 
Macaulay Culkin
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  kevin sam w nowym jorku 
Macaulay Culkin
Macaulay Culkin fot. IMDb / YouTube @FirstWeFeast
Reklama

Kevin sam w domu to kultowy film, który od lat towarzyszy świętom i bawi kolejne pokolenia widzów. W dwóch pierwszych częściach tej serii Macaulay Culkin wcielił się w postać małego, sprytnego Kevina McCallistera, dzięki czemu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy lat 90. Obie odsłony cieszą się ogromnym uznaniem fanów, jednak sam aktor postanowił ujawnić, która z nich jest mu bliższa. W swojej wypowiedzi wyjaśnił, która część zajmuje w jego sercu szczególne miejsce i dlaczego to właśnie ona jest jego ulubioną. Odpowiedź aktora może nie być taka oczywista.

Zobacz także:

Kevin sam w domu
-

Brenda Song obejrzała Kevina samego w domu razem z Macaulayem Culkinem. Pożałowała tego

Kevin sam w domu
-

Kevin sam w Nowym Jorku: pamiętacie kobietę z gołębiami? Tak teraz wygląda jej życie

Dlaczego Macaulay Culkin bardziej preferuje drugą część serii o Kevinie?

Pierwsza część serii z 1990 roku szybko stała się świąteczną klasyką, opowiadając o małym Kevinie, który musi sam obronić dom przed włamywaczami. Dwa lata później film doczekał się kontynuacji, czyli Kevina samego w Nowym Jorku, gdzie bohater zmaga się z nowymi wyzwaniami w wielkim mieście. Macaulay Culkin otwarcie przyznał, że to właśnie druga część serii o Kevinie jest jego ulubioną. Powód, który podał, nie jest jednak związany tylko z sentymentem do filmu, lecz także z aspektami finansowymi. Podczas rozmowy w programie Hot Ones aktor wyjawił, że w drugiej części zarobił znacznie więcej pieniędzy niż przy pierwszej. Jak przyznał, miał udział w 5% zysków netto, a dodatkowo otrzymywał 15% zysków z gadżetów i produktów powiązanych z filmem.

Warto zauważyć, że realizacja pierwszego filmu nie była jednak pozbawiona trudności. Koszty produkcji znacznie przekroczyły pierwotny budżet, o około pięć milionów dolarów, w efekcie czego Warner Bros. wycofało się z finansowania filmu. Na szczęście prawa do projektu przejęło studio 20th Century Fox, które umożliwiło dalszą realizację produkcji. Jednym z największych wyzwań była stworzenie odpowiedniej, świątecznej atmosfery, a zwłaszcza zapewnienie śniegu. Pogoda nie dopisywała przez wiele dni, dlatego ekipa filmowa musiała sięgnąć po różne sztuczne środki i do produkcji użyto m.in. piany, pyłu i nawet płatków ziemniaczanych, by oddać zimowy klimat. Na szczęście natura okazała się łaskawa i w końcu spadł prawdziwy, gęsty śnieg, który dodał scenom autentyczności. Co ciekawe, wiele efektownych scen nakręcono bez wsparcia efektów specjalnych, co wiązało się z realnym ryzykiem dla aktorów i ich dublerów. Troy Brown, kaskader Joego Pesci, do dziś pamięta jedną z najbardziej spektakularnych scen, podczas której naprawdę został uderzony łopatą w głowę. Wielokrotnie spadał też ze schodów i wykonywał efektowne upadki na plecy.

Źródło: Hot Ones

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

1992
Kevin sam w Nowym Jorku
Oglądaj TERAZ Kevin sam w Nowym Jorku Komedia

Najnowsze

1 Sylvester Stallone - Rambo (2008)
-

Młody John Rambo obsadzony! To gwiazda hitu Netflixa

2 Martin Scorsese
-

Martin Scorsese nie do poznania. W nowym filmie nosi brodę dłuższą niż Gandalf

3 4. Terminator
-

James Cameron ma problem z Terminatorem 7. Powodem jest współczesny świat

4 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)
-

Rozpoczęto zdjęcia do Opowieści z Narnii Netflixa. Zdjęcie z planu zdradza czas akcji serialu

5 LEGO Batman 3
-
Plotka

Kilka gier LEGO trafiło do kosza. Jedna z nich miała skupić się na Strażnikach Galaktyki

6 Jerzy Dziewulski
-

Jerzy Dziewulski nie żyje. Słynny antyterrorysta grał w legendarnym polskim serialu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Spotify z nową funkcją personalizacji. Czego dotyczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV