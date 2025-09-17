placeholder
Demon Slayer: czy nowy film jest odpowiedni dla dzieci?

Do kin trafiła produkcja Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle​. Spora część widzów z pewnością zastanawia się, czy animacja na podstawie jednej z najpopularniejszych anime ostatnich lat​ jest odpowiednia dla młodszych widzów. Zobaczcie, w jaką kategorię wiekową się wpisuje.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Demon Slayer: Kimetsu... 
demon slayer
Fragment plakatu filmu Demon Slayer fot. IMDb
Demon Slayer to jedna z najpopularniejszych anime ostatnich lat, która cieszy się uznaniem zarówno wśród dorosłych, jak i młodszych widzów. Od 12 września 2025 roku w kinach można oglądać produkcję Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Widzowie są w nim świadkami, jak Tanjirō i Filarowie ruszają na pomoc przywódcy oddziału, po czym zostają wciągnięci w tajemniczą otchłań przez Muzana Kibutsujiego. Tym sposobem Tanjirō i Oddział Zabójców Demonów trafiają do twierdzy demonów — Zamku Nieskończoności. To właśnie tam rozegra się decydująca walka między Oddziałem Zabójców a demonami. Jeśli zastanawiacie się, czy ta historia ta jest odpowiednia dla dzieci, przychodzimy z pomocą.

Od ilu lat jest film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle nie jest filmem, na który możecie spokojnie wybrać się z całą rodziną. Wpisuje się on bowiem w kategorię wiekową R (Restricted). Oznacza to, że jest on nieodpowiedni dla widzów poniżej 17. roku życia. Osoby poniżej tego wieku mogą oglądać film wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna z uwagi na treści takie jak nieodpowiedni język i realistyczne sceny przemocy

Zwiastun filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: IMDb

