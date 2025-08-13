placeholder
Reklama
placeholder

Denzela Washingtona nie obchodzą Oscary. Zdradził powód

Denzel Washington w swojej karierze został wielokrotnie doceniony przez krytyków. Aktor doczekał się licznych nominacji do Oscarów i dotychczas zdobył tę statuetkę dwa razy. W jednym z wywiadów gwiazdor wyjaśnił, dlaczego nie jest to dla niego ważne.
Autopromocja
tpb-vod

Denzel Washington w swojej karierze został wielokrotnie doceniony przez krytyków. Aktor doczekał się licznych nominacji do Oscarów i dotychczas zdobył tę statuetkę dwa razy. W jednym z wywiadów gwiazdor wyjaśnił, dlaczego nie jest to dla niego ważne.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  oscary 
denzel washington
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  oscary 
denzel washington
Denzel Washington w filmie Od góry do dołu i zdjęcie statuerek fot. Apple TV+ / Pixabay
Reklama

Denzel Washington jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów w Hollywood. 70-latek ma na swoim koncie dwa Oscary. Pierwszego z nich zdobył w 1990 roku za drugoplanową rolę w filmie Chwała, drugi trafił w jego ręce w 2002 roku za pierwszoplanową rolę w filmie Dzień próby. W swojej dotychczasowej karierze otrzymał łącznie 10 nominacji do tej prestiżowej statuetki. Takiego wyniku z pewnością zazdrości mu niejeden gwiazdor Hollywood. Okazuje się, że sam Denzel Washington nie podziela tego entuzjazmu. W jednym z wywiadów aktor wyznał, dlaczego Oscary nie mają dla niego wartości

Denzel Washington o Oscarach

Denzelowi Washingtonowi nigdy nie zależało na tym, aby zdobywać nagrody za osiągnięcia w aktorstwie. Aktor przypomniał o tym w jednym z wywiadów w ramach promocji najnowszego filmu ze swoim udziałem pod tytułem Od góry do dołu (dostępny na Apple TV+). Podczas rozmowy z Jakiem Hamiltonem aktor stwierdził, że to Bóg wynagradza, a nie człowiek:

Nie robię tego dla Oscarów. Na prawdę nie obchodzą mnie takie rzeczy. (...) Człowiek rozdaje nagrody, a Bóg wynagradza. Nie interesują mnie Oscary. (...) Nie przechwalam się, po prostu mówię, co o tym myślę. (...)

Zobacz także:

2. Denzel Washington usłyszał od Sidneya Poitiera, że rozsądne wybieranie pierwszych ról ma wielkie znaczenie. Washington wyznał: „Jedna ze wspanialszych rad, jakich mi udzielił, dotyczyła kariery. Powiedział, że pierwsze cztery lub pięć filmów, które nakręcę lub w których zagram, zadecydują o tym, jak będę postrzegany w tym biznesie
-

Denzel Washington odmówił Disneyowi przez kulturę woke? Tysiące ludzi w to uwierzyło

33. Denzel Washington; szacowana wartość majątku - 300 USD
-

Denzel Washington - quiz dla fanów aktora. Odgadnij co to za film!

Wspomniany fragment wywiadu z Denzelem Washingtonem możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: X: @JakesTakes

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Eleanor the Great
-

Zwiastun Eleanor the Great. 95-letnia aktorka w głównej roli reżyserskiego debiutu Scarlett Johansson

2 Fundacja
-

Polka zagrała w hicie sci-fi od Apple TV+. Zdjęcia z planu 3. sezonu Fundacji

3 33. Materialiści – 6,8 (67%)
-

Materialiści - reżyserka odpowiada na okrutne komentarze. Broni postaci granej przez Chrisa Evansa

4 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Jeden szczegół z planu Spider-Mana 4 wywołał masę domysłów. Słynna antybohaterka nadciąga?

5 Zniknięcia
-
Plotka

Trwają prace nad prequelem Zniknięć. Co wiadomo?

6 Scott Bakula jako Jonathan Archer w mundurze, który trochę przypominał te z poprzednich Star Treków, a trochę kombinezony NASA. / Fot. CBS
-

Star Trek jako Star Wars: Andor. Jest pomysł na polityczny thriller

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

7

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

10

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV