Denzela Washingtona nie obchodzą Oscary. Zdradził powód

Denzel Washington jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów w Hollywood. 70-latek ma na swoim koncie dwa Oscary. Pierwszego z nich zdobył w 1990 roku za drugoplanową rolę w filmie Chwała, drugi trafił w jego ręce w 2002 roku za pierwszoplanową rolę w filmie Dzień próby. W swojej dotychczasowej karierze otrzymał łącznie 10 nominacji do tej prestiżowej statuetki. Takiego wyniku z pewnością zazdrości mu niejeden gwiazdor Hollywood. Okazuje się, że sam Denzel Washington nie podziela tego entuzjazmu. W jednym z wywiadów aktor wyznał, dlaczego Oscary nie mają dla niego wartości.

Denzel Washington o Oscarach

Denzelowi Washingtonowi nigdy nie zależało na tym, aby zdobywać nagrody za osiągnięcia w aktorstwie. Aktor przypomniał o tym w jednym z wywiadów w ramach promocji najnowszego filmu ze swoim udziałem pod tytułem Od góry do dołu (dostępny na Apple TV+). Podczas rozmowy z Jakiem Hamiltonem aktor stwierdził, że to Bóg wynagradza, a nie człowiek:

Nie robię tego dla Oscarów. Na prawdę nie obchodzą mnie takie rzeczy. (...) Człowiek rozdaje nagrody, a Bóg wynagradza. Nie interesują mnie Oscary. (...) Nie przechwalam się, po prostu mówię, co o tym myślę. (...)

