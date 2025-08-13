Denzela Washingtona nie obchodzą Oscary. Zdradził powód
Denzel Washington w swojej karierze został wielokrotnie doceniony przez krytyków. Aktor doczekał się licznych nominacji do Oscarów i dotychczas zdobył tę statuetkę dwa razy. W jednym z wywiadów gwiazdor wyjaśnił, dlaczego nie jest to dla niego ważne.
Denzel Washington jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów w Hollywood. 70-latek ma na swoim koncie dwa Oscary. Pierwszego z nich zdobył w 1990 roku za drugoplanową rolę w filmie Chwała, drugi trafił w jego ręce w 2002 roku za pierwszoplanową rolę w filmie Dzień próby. W swojej dotychczasowej karierze otrzymał łącznie 10 nominacji do tej prestiżowej statuetki. Takiego wyniku z pewnością zazdrości mu niejeden gwiazdor Hollywood. Okazuje się, że sam Denzel Washington nie podziela tego entuzjazmu. W jednym z wywiadów aktor wyznał, dlaczego Oscary nie mają dla niego wartości.
Denzel Washington o Oscarach
Denzelowi Washingtonowi nigdy nie zależało na tym, aby zdobywać nagrody za osiągnięcia w aktorstwie. Aktor przypomniał o tym w jednym z wywiadów w ramach promocji najnowszego filmu ze swoim udziałem pod tytułem Od góry do dołu (dostępny na Apple TV+). Podczas rozmowy z Jakiem Hamiltonem aktor stwierdził, że to Bóg wynagradza, a nie człowiek:
Wspomniany fragment wywiadu z Denzelem Washingtonem możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: X: @JakesTakes