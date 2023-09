Denzel Washington - quiz dla fanów aktora. Odgadnij co to za film!

fot. materiały prasowe

Denzel Washington znowu gości na wielkim ekranie. Tym razem za sprawą finałowej części z serii Bez litości, tj. Bez litości 3: Ostatni rozdział, w której zobaczymy jak Robert McCall staje do walki z sycylijską mafią. Uważamy, że to idealny moment na to, by powspominać oraz nieco pogłówkować nad pozostałymi filmami z udziałem aktora.

A jest oczywiście nad czym myśleć, gdyż Washington wystąpił w masie różnorodnych produkcji. Dwukrotnie nagrodzony Oscarem przemierzał rozmaite gatunki filmowe, stając do gotowości wcielania się w szereg różnych postaci. Występował w dramatach, akcyjniakach, wojennych produkcjach, a jego lista nominacji do międzynarodowych wyróżnień wciąż się wydłuża. Tak samo jak funclub, który nadal rośnie w siłę.

Quiz dla fanów Denzela Washingtona

Jeśli jesteś oddanym widzem Denzela Washingtona, udowodnij to w naszym quizie. Jedyne, co musisz zrobić, to zdecydować na podstawie zdjęcia, o jakiej produkcji mowa. Większość pytań nie powinna sprawić problemów, ale uczulamy, że należy spodziewać się też starszych, mniej znanych filmów.