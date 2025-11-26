50 Cent ujawni historię Diddy’ego na wielkim ekranie. Jest data premiery

fot. Netflix / IMDb

Netflix właśnie uwjawnił oficjalny tytuł oraz datę premiery długo wyczekiwanego serialu dokumentalnego poświęconego Seanowi „Diddy'emu” Combsowi, którego produkcją wykonawczą zajął się sam 50 Cent. Od miesięcy raper zapowiadał powstanie tego projektu, a teraz fani wreszcie poznali konkretne szczegóły dotyczące jego debiutu. Seria, która będzie nosić tytuł Sean Combs: The Reckoning, trafi na platformę Netflix już w grudniu 2025 roku, a za produkcję odpowiada Alexandria Stapleton, podczas gdy 50 Cent pełni rolę producenta wykonawczego, nadzorując całość projektu.

Producent wykonawczy dokumentu, Curtis Jackson, znany jako 50 Cent, od lat pozostaje w konflikcie z Combsem i wielokrotnie drwił z niego w mediach społecznościowych podczas jego procesu karnego. Przypomnijmy, że Combs został skazany za transport osób w celu uprawiania prosty*ucji, choć sąd uniewinnił go z poważniejszych zarzutów dotyczących handlu ludźmi i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. W październiku 2025 roku otrzymał wyrok 50 miesięcy pozbawienia wolności.

O czym opowiada dokument Sean Combs: The Reckoning?

Czteroodcinkowa produkcja Sean Combs: The Reckoning przedstawia życie jednej z najbardziej wpływowych postaci hip-hopu, pokazując zarówno jego triumfy, jak i ciemniejsze strony. Serial ukazuje, jak Diddy dzięki talentowi do odkrywania młodych artystów szybko stał się kluczową postacią w przemyśle muzycznym. Za pośrednictwem swojej wytwórni Bad Boy Entertainment pomógł wynieść hip-hop na szczyt globalnej popkultury, przyczyniając się do startu karier takich gwiazd jak The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci czy Danity Kane.

Jednocześnie, jak opowiadają jego dawni współpracownicy, przyjaciele i pracownicy, wraz z rosnącą sławą Combs coraz częściej doświadczał mrocznych wpływów na swoje ambicje. Serial korzysta z niepublikowanych wcześniej materiałów i ekskluzywnych wywiadów, by ukazać zarówno potęgę imperium stworzonego przez Diddy’ego, jak i ciemniejsze strony, które je napędzały.

Sean Combs: The Reckoning - data premiery na platformie Netflix

Premiera Sean Combs: The Reckoning na Netflixie zaplanowana jest na 2 grudnia 2025 roku.