Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

50 Cent ujawni historię Diddy’ego na wielkim ekranie. Jest data premiery

Czteroodcinkowy dokument Sean Combs: The Reckoning przybliży życie i karierę amerykańskiego producenta muzycznego. Serial pokaże zarówno muzyczne sukcesy Diddy’ego, jak i mroczne strony jego ambicji oraz biznesowych działań. Dzięki ekskluzywnym wywiadom i niepublikowanym wcześniej materiałom widzowie będą mogli poznać historię rapera od kulis.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Sean Combs: The Reckoning 
50 cent diddy netflix
Sean Combs The Reckoning fot. Netflix / IMDb
Reklama

Netflix właśnie uwjawnił oficjalny tytuł oraz datę premiery długo wyczekiwanego serialu dokumentalnego poświęconego Seanowi „Diddy'emu” Combsowi, którego produkcją wykonawczą zajął się sam 50 Cent. Od miesięcy raper zapowiadał powstanie tego projektu, a teraz fani wreszcie poznali konkretne szczegóły dotyczące jego debiutu. Seria, która będzie nosić tytuł Sean Combs: The Reckoning, trafi na platformę Netflix już w grudniu 2025 roku, a za produkcję odpowiada Alexandria Stapleton, podczas gdy 50 Cent pełni rolę producenta wykonawczego, nadzorując całość projektu.

Zobacz także:

Znowu w akcji
-

Znowu w akcji nawiązywało do P. Diddy'ego? Reżyser tłumaczy żart z filmu

Street Fighter - Balrog
-

Street Fighter - 50 Cent jako Balrog. Wideo pokazuje trening bokserski i charakterystyczną fryzurę!

Producent wykonawczy dokumentu, Curtis Jackson, znany jako 50 Cent, od lat pozostaje w konflikcie z Combsem i wielokrotnie drwił z niego w mediach społecznościowych podczas jego procesu karnego. Przypomnijmy, że Combs został skazany za transport osób w celu uprawiania prosty*ucji, choć sąd uniewinnił go z poważniejszych zarzutów dotyczących handlu ludźmi i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. W październiku 2025 roku otrzymał wyrok 50 miesięcy pozbawienia wolności.

O czym opowiada dokument Sean Combs: The Reckoning?

Czteroodcinkowa produkcja Sean Combs: The Reckoning przedstawia życie jednej z najbardziej wpływowych postaci hip-hopu, pokazując zarówno jego triumfy, jak i ciemniejsze strony. Serial ukazuje, jak Diddy dzięki talentowi do odkrywania młodych artystów szybko stał się kluczową postacią w przemyśle muzycznym. Za pośrednictwem swojej wytwórni Bad Boy Entertainment pomógł wynieść hip-hop na szczyt globalnej popkultury, przyczyniając się do startu karier takich gwiazd jak The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci czy Danity Kane.

Jednocześnie, jak opowiadają jego dawni współpracownicy, przyjaciele i pracownicy, wraz z rosnącą sławą Combs coraz częściej doświadczał mrocznych wpływów na swoje ambicje. Serial korzysta z niepublikowanych wcześniej materiałów i ekskluzywnych wywiadów, by ukazać zarówno potęgę imperium stworzonego przez Diddy’ego, jak i ciemniejsze strony, które je napędzały.

Sean Combs: The Reckoning - data premiery na platformie Netflix 

Premiera Sean Combs: The Reckoning na Netflixie zaplanowana jest na 2 grudnia 2025 roku.

Źródło: Netflix

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Sean Combs: The Reckoning 
50 cent diddy netflix
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things - 4. sezon
-

Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

2 Assassin’s Creed
-

Assassin’s Creed - obsadzono główną postać w serialu Netflixa. Aktor gra w Euforii

3 Za duży na bajki 3
-

Za duży na bajki 3 - już jest pierwszy zwiastun! Wiemy, kiedy premiera!

4 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto najlepszy film science fiction w historii. Twórca Star Wars uznał wyższość tego arcydzieła

5 Wicked
-

To nie koniec Wicked, a dopiero początek. Universal ma plany na kolejne filmy

6 The Bear
-

The Bear - nowe informacje o 5. sezonie. Czy Jeremy Allen boi się wypalenia po takich czasie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV