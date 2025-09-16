Street Fighter - 50 Cent jako Balrog. Wideo pokazuje trening bokserski i charakterystyczną fryzurę!

fot. materiały prasowe

Reklama

50 Cent gra Balroga w akcyjniaku Street Fighter, a dzięki dwóm filmikom zza kulis możemy zobaczyć, jak aktor prezentuje się w bokserskim treningu i jak wygląda z charakterystyczną fryzurą postaci z gier. Aktor i raper jest związany z boksem od młodości: trenował jako nastolatek w klubach bokserskich, a nawet planował starty w walkach na poziomie amatorskim. Gdy już był sławny, założył firmę promotorską, która zajmowała się promocją zawodowych pięściarzy. Powtarza, że boks nauczył go dyscypliny.

Street Fighter - 50 cent jako Balrog

Pierwsze dwa wideo to filmiki 50 centa. Potem możecie zobaczyć wcześniej publikowane materiały z planu.

Street Fighter - 50 cent jako Balrog - wideo zza kulis #1 Zobacz więcej Reklama

Street Fighter - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Na oficjalnych grafikach można zobaczyć aktora oraz postać, w którą się wciela.

Street Fighter Zobacz więcej Reklama

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Za realizację scen walk odpowiada kaskader i choreograf Jon Valera, który pełni rolę reżysera drugiego planu. Ma na koncie pracę przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde czy serial See.

Premiera Street Fightera została wyznaczona na 16 października 2026 roku