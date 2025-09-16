placeholder
Reklama
placeholder

Street Fighter - 50 Cent jako Balrog. Wideo pokazuje trening bokserski i charakterystyczną fryzurę!

Trwają prace na planie filmu Street Fighter opartego na grach pod tym samym tytułem. 50 Cent wciela się w znanego z nich Balroga. Teraz aktor podzielił się filmikiem z treningu, który prawdopodobnie został nagrany na planie, bo widać charakterystyczną fryzurę postaci.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Street Fighter - Balrog fot. materiały prasowe
Reklama

50 Cent gra Balroga w akcyjniaku Street Fighter, a dzięki dwóm filmikom zza kulis możemy zobaczyć, jak aktor prezentuje się w bokserskim treningu i jak wygląda z charakterystyczną fryzurą postaci z gier. Aktor i raper jest związany z boksem od młodości: trenował jako nastolatek w klubach bokserskich, a nawet planował starty w walkach na poziomie amatorskim. Gdy już był sławny, założył firmę promotorską, która zajmowała się promocją zawodowych pięściarzy. Powtarza, że boks nauczył go dyscypliny.

Street Fighter - 50 cent jako Balrog

Pierwsze dwa wideo to filmiki 50 centa. Potem możecie zobaczyć wcześniej publikowane materiały z planu.

Street Fighter - 50 cent jako Balrog - wideo zza kulis #1

arrow-left
Street Fighter - 50 cent jako Balrog - wideo zza kulis #1
Źródło: Twitter / X
arrow-right

Street Fighter - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Na oficjalnych grafikach można zobaczyć aktora oraz postać, w którą się wciela.

Street Fighter

arrow-left
Street Fighter
fot. materiały prasowe
arrow-right

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Za realizację scen walk odpowiada kaskader i choreograf Jon Valera, który pełni rolę reżysera drugiego planu. Ma na koncie pracę przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde czy serial See.

Premiera Street Fightera została wyznaczona na 16 października 2026 roku

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e178

Moda na sukces

s05e04

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e172

Zatoka serc

s42e07

s2025e181

Anderson Cooper 360

s2025e185

The Lead with Jake Tapper

s01e97
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Alexis Bledel
Alexis Bledel

ur. 1981, kończy 44 lat

Mickey Rourke
Mickey Rourke

ur. 1952, kończy 73 lat

Madeline Zima
Madeline Zima

ur. 1985, kończy 40 lat

Maria Kowalska
Maria Kowalska

ur. 1996, kończy 29 lat

Max Minghella
Max Minghella

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV