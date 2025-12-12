placeholder
Reklama
placeholder

Dom dobry z mocnym wpływem na Polaków. Zgłoszenia przem*cy w górę o kilkaset procent

Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego porusza trudne tematy, które w polskich rodzinach wciąż pozostają tabu. Film przyciąga tłumy widzów, a jednocześnie skłania do refleksji nad realnymi problemami społecznymi. Produkcja wywołała falę reakcji i rozmów, pokazując, jak duży wpływ może mieć kino na społeczeństwo.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  dom dobry 
Dom dobry fot. materiały promocyjne
Reklama

W 2025 roku jedną z najgłośniejszych polskich premier okazał się film Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry. Produkcja pokazuje, jak różne rodzaje przem*cy, zarówno emocjonalnej, fizycznej, jak i sek*ualnej, mogą występować nawet w pozornie normalnych rodzinach. Obraz przyciągnął do kin szeroką publiczność, a według Fundacji Feminoteka w efekcie wzrosła liczba osób, które zdecydowały się szukać wsparcia i zgłosić po pomoc.

Zobacz także:

1. Heweliusz
-

Najczęściej wyszukiwane filmy i seriale w polskim Google w 2025 roku. Heweliusz i Dom dobry na topie!

Dom Dobry
-

Dom Dobry pnie się na podium oglądalności. Coraz wyższe wyniki filmu Smarzowskiego

Premiera najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry miała miejsce 23 września 2025 roku i niemal natychmiast przyciągnęła do kin ogromne tłumy widzów. Reżyser, znany z poruszających i kontrowersyjnych produkcji takich jak Wołyń czy Kler, po raz kolejny podjął trudny temat, o którym w polskim społeczeństwie często woli się nie mówić. Dom dobry opowiada historię Gosi, która wchodzi w związek z szanowanym przez otoczenie, nieco starszym mężczyzną. Szybko jednak okazuje się, że ukrycie informacji o byłej żonie czy dziecku to dopiero początek dramatycznych wydarzeń, jakie czekają ją w relacji z Grześkiem. Film przyciągnął przed ekrany ponad 1,7 miliona widzów, co dało mu status największego polskiego hitu 2025 roku.

Dom dobry pobudza Polaków do działania i szukania wsparcia

Wojciech Smarzowski nie tylko przyciągnął do kin tłumy, ale także miał realny wpływ na życie widzów - szczególnie kobiet, które zmagają się z przem*cą. Po premierze filmu Fundacja Feminoteka odnotowała znaczący wzrost liczby osób zgłaszających się po wsparcie. Z danych organizacji wynika, że w listopadzie 2025 roku liczba telefonów do fundacji wzrosła aż o 223% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Niektóre rozmowy trwały ponad godzinę, ponieważ osoby dzwoniące potrzebowały przede wszystkim wysłuchania, zrozumienia, wsparcia oraz kontaktu z kimś, kto potrafi doradzić i nie neguje ich doświadczeń. Wiele z nich szukało także potwierdzenia, czy ich przeżycia faktycznie kwalifikują się jako przemoc:

Niektóre z rozmów trwały ponad godzinę – kobiety potrzebowały przede wszystkim wsparcia i rozmowy z osobą, która rozumie mechanizmy przemocy, doradzi im i nie będzie negować ich doświadczeń. Wiele z nich potrzebowało upewnić się, czy ich doświadczenia kwalifikują się jako przemoc.

Fundacja podkreśliła również, że spora część osób, które kontaktowały się z nią po pomoc, dowiedziała się o jej działalności właśnie dzięki promocji filmu lub numerowi telefonu wyświetlanemu na kinowym ekranie. W listopadzie 2025 roku najmłodsza osoba, która zgłosiła się po wsparcie, miała 17 lat, a najstarsza - 80. Najczęściej opisywane przypadki dotyczyły przem*cy psychicznej ze strony partnera oraz przemocy sek*ualnej, w tym m.in. dwóch sytuacji związanych z tzw. pigułką gwał*u. Do fundacji zgłosili się również mężczyźni, którzy otrzymali informacje o miejscach świadczących potrzebną pomoc, a w dwóch przypadkach zgłaszali przem*c wobec bliskiej im kobiety.

Źródło: Fundacja Feminoteka

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  dom dobry 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2025
Zobacz w kinie Dom dobry Dramat

Najnowsze

1 The Dropout
-

Nowy serial kryminalny Prime Video na podstawie bestsellerowej książki. Seyfried w roli głównej

2 Wolverine - Logan
-
Spoilery

Co czeka Wolverine'a w Avengers: Doomsday? Tajemnicze wpisy zapowiadają "krzyki fanów"

3 Ród Smoka - sezon 3
-

HBO Max 2026 - zapowiedź. Wojna w Westeros, powrót Euforii i nowe urywki serialu DCU

4 Supergirl
-

Analiza zwiastuna Supergirl i lista easter eggów. Krytyka za podobieństwo do Strażników Galaktyki w sieci

5 Daredevil
-

Daredevil od Netfliksa czy jednak Disney+? Showrunner wskazuje przewagę jednego z seriali

6 Diablo IV: Lord of Hatred
-

Diablo IV: Lord of Hatred zapowiedziane! Paladyn powraca do Sanktuarium

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Na sygnale: streszczenie odcinków 805-809. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja Junior 2025: która będzie Polska? Znamy kolejność występów

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Eurowizja 2026 bez Polski? Decyzja zapadła

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV