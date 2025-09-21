Drew Barrymore broni pracy dzieci jako aktorów. Wczesna kariera dała jej siłę

fot. IMDb

Drew Barrymore zabrała głos na temat pracy dzieci w show-biznesie, tłumacząc, że rozpoczęcie kariery aktorskiej w młodym wieku zapewniło jej stabilność i poczucie bezpieczeństwa w burzliwym okresie dzieciństwa. Aktorka, która swoją pierwszą rolę w reklamie zagrała mając zaledwie 11 miesięcy, w najnowszym odcinku The Drew Barrymore Show w rozmowie z baletnicą Misty Copeland wyjaśniła, dlaczego uważa, że młodzi ludzie mogą czerpać wartościowe doświadczenia, podejmując obowiązki zawodowe już od najmłodszych lat.

Drew Barrymore opowiedziała o początkach kariery i dorastaniu w Hollywood

Drew Barrymore wróciła wspomnieniami do swojego dzieciństwa, opowiadając o tym, jak wczesne rozpoczęcie kariery aktorskiej ukształtowało jej życie. Już w wieku 7 lat zagrała Gertie w kultowym filmie Stevena Spielberga E.T., a przez całe dzieciństwo występowała także w produkcjach takich jak Firestarter i Cat's Eye. Równocześnie doświadczała życia zwykłego dziecka – m.in. pracowała jako kelnerka w nowojorskiej restauracji, gdzie w wieku 11 lat obsłużyła nawet Michaela Douglasa.

Na początku rozmowy Barrymore wróciła wspomnieniami do swojej rodziny, również związanej z aktorstwem, i podkreśliła, że dorastała z samotną matką, która była dla niej wsparciem i zapewniła jej pierwsze role. W swoim talk show aktorka podkreśliła również, jak ważna była dla niej dyscyplina i rytm wynikający z codziennego zaangażowania w pracę. Słuchając historii Copeland o balecie, w którym regularne treningi i występy odciągały ją od domowych lęków, aktorka przypomniała sobie własne doświadczenia i uznała je za jedno z najważniejszych odkryć w swoim życiu. Wczesne obowiązki zawodowe nie tylko nauczyły ją odpowiedzialności, ale także zapewniły stabilność i wyznaczyły ramy codziennego życia, których brakowało jej w innych aspektach dzieciństwa. Praca, którą wykonywała od najmłodszych lat, nie była dla niej ciężarem ani przyczyną problemów, jak często sądzi społeczeństwo w przypadku dziecięcych aktorów. Wręcz przeciwnie, dała jej poczucie celu, własnej wartości i możliwość rozwijania talentów w twórczym środowisku. Zauważyła, że obowiązkowość i praca w zespole nauczyły ją systematyczności i współpracy, co w jej przypadku miało ogromne znaczenie dla późniejszego życia zawodowego i osobistego:

Harmonogram, musisz być tam codziennie, nie ma miejsca na spóźnienia, uczysz się swoich kwestii, jesteś na miejscu — dosłownie jesteś na miejscu! I jesteś w zespole. Nie chodzi o ciebie, więc jeśli coś odpuścisz, efekt domina nie będzie pozytywny.

Na zakończenie Drew Barrymore wróciła wspomnieniami do nieustannego pośpiechu, który towarzyszył jej od okresu dzieciństwa. Codziennie realizowała kolejne zadania i obowiązki, a ten nieprzerwany rytm trwał aż do osiągnięcia dorosłości. Z perspektywy czasu zrozumiała, jak ważne jest pozwolić sobie na chwilę wytchnienia i refleksji.