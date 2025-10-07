placeholder
Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

Kolejny sezon antologii Ryana Murphy'ego​ jest naprawdę niepokojący. W historii seryjnego mordercy Eda Geina pojawił się nawet wątek Teda Bundy'ego. Czy jest on oparty na faktach?
Klaudia Woźniak
Tagi:  ed gein 
Ted Bundy
Kadr z serialu Netflixa fot. Netflx / Wikimedia Commons: / State Archives of Florida, Florida Memory
Na początku października 2025 roku na Netflixie pojawiła się kolejna mrożąca krew w żyłach odsłona antologii Ryana Murphy'ego. Potwór: Historia Eda Geina śledzi losy seryjnego mordercy Edwarda Theodore'a Geina znanego również jako ''rzeźnik z Plainfield''. Jego historia stała się inspiracją dla twórców kultowych horrorów takich jak Psychoza czy Teksańska masakra piłą mechaniczną. Pierwsze sześć odcinków serialu skupia się na życiu Eda Geina przed tym, jak został złapany przez policje w 1957 roku. Ostatnie dwa odcinki przedstawiają z kolei, jak potoczyły się jego dalsze losy. Murphy postanowił pokazać między innymi scenę, w której FBI odwiedza Eda, aby przesłuchać go w sprawie seryjnego mordercy Teda Bundy'ego (przyznał się do 30 zabójstw). Czy to przesłuchanie miało miejsce w prawdziwym życiu?

Ed Gein nie pomógł w rozwiązaniu sprawy Teda Bundy’ego

Wątek Teda Bundy'ego z serialu Potwór: Historia Eda Geina został stworzony na potrzeby fabuły. Widzowie są świadkami, jak Ed początkowo odmawia rozmowy z FBI. Po pewnym czasie zmienia jednak zdanie, po tym, jak jego stan rzekomo poprawia się dzięki nowym lekom. Ed podaje śledczym kluczowe informacje na temat Bundy'ego, tłumacząc między innymi, w jaki sposób działał i jaki miał cel. Wątek ten nie ma jednak nic wspólnego z prawdą. W rzeczywistości Ed Gein nie pomógł zidentyfikować ani schwytać zarówno Teda Bundy'ego, jak i żadnego innego seryjnego mordercy. 

Jak został złapany Ted Bundy?

Teda Bundy'ego zidentyfikowała Carol DaRonch, która rozpoznała go jako swojego porywacza. Seryjnego mordercę udało się zidentyfikować również dzięki mikroskopowym włosów znalezionych w jego samochodzie. Potwierdziły one powiązanie go z kilkoma ofiarami. Ted Bundy po raz pierwszy został zatrzymany przez policję 16 sierpnia 1975 roku w Utah za jazdę bez świateł. Po ucieczce z więzienia w Kolorado w 1977 roku, ponownie został złapany podczas kontroli drogowej 15 lutego 1978 roku. To doprowadziło do jego skazania i egzekucji, która miała miejsce w 1989 roku. 

Źródło: Netflix / Screen Rant

