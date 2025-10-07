Miażdżąca krytyka serialu Potwór: Historia Eda Geina. To najsłabszy sezon serii
Trzeci sezon antologicznego serialu Potwory o seryjnych mordercach zbiera słabe oceny wśród krytyków, którzy nazywają go nudnym i pełnym absurdów. Czy Potwór: Historia Eda Geina jest aż tak zły?
Seria Potwory, która opowiada o seryjnych mordercach, cieszy się dużą popularnością wśród subskrybentów Netflixa. W 2022 roku 1. sezon o o Jeffreyu Dahmerze okazał się wielkim hitem na platformie, ale nie zyskał uznania krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma 57% pozytywnych opinii, co oznacza, że posiada status "zgniłego". Gorzej poradziła sobie 2. seria o braciach Menendez, która osiągnęła 45% pozytywnych opinii od recenzentów. Kilka dni temu na Netflix zadebiutował 3. sezon, który opowiada o seryjnym mordercy Edzie Geinie, który swoimi zbrodniami zainspirował twórców do nakręcenie kultowych horrorów, takich jak Psychoza, Teksańska masakra piłą mechaniczną czy Milczenie owiec. Jak wypadała najnowsza odsłona Potworów?
Potwór: Historia Eda Geina ze słabymi ocenami
Potwór: Historia Eda Geina nie przypadł do gustu krytykom. Obecnie ma 23% pozytywnych opinii (na 26 recenzji), więc jest "zgniły". To najgorszy wynik ze wszystkich sezonów serialu. U widzów wynik wygląda nieco lepiej, ponieważ ma 54% pozytywnych ocen. Wielu dziennikarzy wskazuje, że nowy sezon nie emocjonuje, a niektórzy wprost piszą, że był nudny. Belen Prieto z Espinof stwierdza:
Ponadto krytycy są zgodni, że mamy do czynienia z fikcją, a nie próbą stworzenia wiernego faktom true crime. M.N. Miller z FandomWire podkreśla, że serial w sensacyjny sposób przedstawia plotki zamiast prawdy i myli prowokację z treścią. Craig Mathieson z The Age dodaje:
Rua Fay z Cinemasters docenia fakt, że serial ukazuje Geina z wielu perspektyw, ale zbyt mało uwagi poświęcono moralnemu zepsuciu jego przestępstw. Ponadto krytycy uważają najnowszą odsłonę tej antologii o prawdziwych zbrodniach za płytką i opryskliwą. Greg MacArthur ze Screen Rant dosadnie stwierdza:
Również Joseph Robinson z Fish Jelly Films nie przebiera w słowach:
Pochwały otrzymuje jedynie Charlie Hunnam w tytułowej roli. Lauren Veneziani z WBAL-TV pisze:
Ronak Kotecha z The Times of India też ocenił pozytywnie tę produkcję stwierdzając, że sezon mrozi krew w żyłach, a momentami jest nawet zbyt niepokojący. Dodał, że jest też starannie nakręcony, świetnie zagrany i skłania do refleksji.
Potwór: Historia Eda Geina - zdjęcia
