placeholder
Miażdżąca krytyka serialu Potwór: Historia Eda Geina. To najsłabszy sezon serii

Trzeci sezon antologicznego serialu Potwory o seryjnych mordercach zbiera słabe oceny wśród krytyków, którzy nazywają go nudnym i pełnym absurdów. Czy Potwór: Historia Eda Geina jest aż tak zły?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Potwór: Historia Eda Geina fot. Netflix
Seria Potwory, która opowiada o seryjnych mordercach, cieszy się dużą popularnością wśród subskrybentów Netflixa. W 2022 roku 1. sezon o o Jeffreyu Dahmerze okazał się wielkim hitem na platformie, ale nie zyskał uznania krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma 57% pozytywnych opinii, co oznacza, że posiada status "zgniłego". Gorzej poradziła sobie 2. seria o braciach Menendez, która osiągnęła 45% pozytywnych opinii od recenzentów. Kilka dni temu na Netflix zadebiutował 3. sezon, który opowiada o seryjnym mordercy Edzie Geinie, który swoimi zbrodniami zainspirował twórców do nakręcenie kultowych horrorów, takich jak Psychoza, Teksańska masakra piłą mechaniczną czy Milczenie owiec. Jak wypadała najnowsza odsłona Potworów?

Czytaj więcej: Recenzja Potwór: Historia Eda Geina

Potwór: Historia Eda Geina ze słabymi ocenami

Potwór: Historia Eda Geina nie przypadł do gustu krytykom. Obecnie ma 23% pozytywnych opinii (na 26 recenzji), więc jest "zgniły". To najgorszy wynik ze wszystkich sezonów serialu. U widzów wynik wygląda nieco lepiej, ponieważ ma 54% pozytywnych ocen. Wielu dziennikarzy wskazuje, że nowy sezon nie emocjonuje, a niektórzy wprost piszą, że był nudny. Belen Prieto z Espinof stwierdza:

[Serial] nadal robi wrażenie pod względem wizualnym, owszem, ale na poziomie emocjonalnym uważam go za pusty i moralnie niejednoznaczny.

Ponadto krytycy są zgodni, że mamy do czynienia z fikcją, a nie próbą stworzenia wiernego faktom true crime. M.N. Miller z FandomWire podkreśla, że serial w sensacyjny sposób przedstawia plotki zamiast prawdy i myli prowokację z treścią. Craig Mathieson z The Age dodaje:

[Serial] to krzykliwa, kompletnie rozkojarzona i zasadniczo nieuczciwa próba stworzenia ośmiu odcinków prestiżowego horroru. Scenarzysta i współtwórca sezonu, Ian Brennan, wykonał już świetną robotę przy serialu Potwory, ale za ten powinien zostać wykluczony.

fot. Netflix

Rua Fay z Cinemasters docenia fakt, że serial ukazuje Geina z wielu perspektyw, ale zbyt mało uwagi poświęcono moralnemu zepsuciu jego przestępstw. Ponadto krytycy uważają najnowszą odsłonę tej antologii o prawdziwych zbrodniach za płytką i opryskliwą. Greg MacArthur ze Screen Rant dosadnie stwierdza:

Trzeci sezon Potworów wywołuje same nieprzyjemności – nudę, frustrację, dezorientację, obrzydzenie. To nie po prostu nieudany serial - jest perwersyjny i bezsensowny.

Również Joseph Robinson z Fish Jelly Films nie przebiera w słowach:

Tandetny i kiczowaty serial Ryana Murphy'ego Potwór: Historia Eda Geina zmienia prawdziwy horror w fantastyczny miszmasz nonsensów, humanizując zabójcę, a jednocześnie trywializując jego ofiary. Cela śmierci dla tego, kto to stworzył!

Pochwały otrzymuje jedynie Charlie Hunnam w tytułowej roli. Lauren Veneziani z WBAL-TV pisze:

Charlie Hunnam daje jeden z najlepszych występów w swojej karierze jako Ed Gein. Całkowicie przejmujący, niepokojący i emocjonalny.

Ronak Kotecha z The Times of India też ocenił pozytywnie tę produkcję stwierdzając, że sezon mrozi krew w żyłach, a momentami jest nawet zbyt niepokojący. Dodał, że jest też starannie nakręcony, świetnie zagrany i skłania do refleksji.

Potwór: Historia Eda Geina - zdjęcia

Potwór: Historia Eda Geina

Potwór: Historia Eda Geina
Netflix
Źródło: Rotten Tomatoes // comicbook.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
