placeholder
Reklama
placeholder

Ewa Minge z pękniętymi żebrami tuż przed debiutem w Tańcu z Gwiazdami. Co z jej występem?

Niedługo przed premierą pierwszego odcinka jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami wyszło na jaw, że Ewa Minge uszkodziła żebra podczas treningów.​ Projektantka mody zabrała głos w tej sprawie i zdradziła, czy w związku z tym ma zamiar zrezygnować z udziału w programie.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
ewa minge taniec z gwiazdami
Zdjęcie promujące Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Reklama

W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca  z Gwiazdami. Będzie to wyjątkowa jubileuszowa 17. edycja programu. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. Jej odcinki będzie można oglądać w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Niedługo przed pierwszym odcinkiem producenci przekazali, że w gronie uczestników zabraknie Michała Czerneckiego. Aktor musiał zrezygnować z udziału w programie przez kontuzję, której doznał podczas jednego z treningów. Okazuje się, że pod znakiem zapytania stoi również dalszy udział Ewy Minge, która podczas treningu do pierwszego odcinka programu... złamała żebra

Ewa Minge zrezygnuje z Tańca z Gwiazdami przez pęknięte żebra?

Ewa Minge nie ukrywa, że jej kontuzja, której doznała na treningu do Tańca z Gwiazdami, jest poważna. Kiedy z projektantką mody z prośbą o komentarz w tej sprawie skontaktował się portal Pudelek, odpowiedziała:

Tydzień temu przytrafiła mi się kontuzja. Żaden upadek. Podobno najczęstsza kontuzja u tancerek - żebra. Wpierw bolało delikatnie, ale podczas kolejnych treningów ból stał się nie do zniesienia. Diagnoza mnie załamała, bo jak tańczyć z pękniętymi żebrami? Ból straszny przy każdym ruchu.

Ewa Minge dodała, że dzięki rehabilitacji i wsparciu od przyjaciół czuje się już lepiej:

Nie poddałam się jednak. Codzienna rehabilitacja i cudowni fizjoterapeuci przynoszą mi ulgę… do następnego treningu. I tak od ulgi do cierpienia. Środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, wszyscy moi przyjaciele - w ogromnym wsparciu. Moje życie nigdy nie było proste, a każdy sukces kosztował mnie dużo pracy i poświęcenia, często bólu. Per aspera ad astra [przez trudy do gwiazd]. Tym razem nie mogło być widocznie inaczej. Taka karma.

Zobacz także:

Grafika promująca Taniec z Gwiazdami
-

Taniec z Gwiazdami 17: numery par do głosowania. Jak głosować?

Zdjęcia promujące Taniec z Gwiazdami
-

Taniec z Gwiazdami: to oni wygrali poprzednie edycje. Pamiętacie ich występy?

Zapewniła też, że nie ma zamiaru rezygnować z udziału w programie i jest przekonana, że ''pomimo bólu można zdobyć swoje szczęście'':

Jestem jednak znana z tego, że nigdy się nie poddaję. I zatańczę. Wolę zemdleć na scenie i być z niej zniesiona, niż na nią nie wejść. Cieszyłam się jak dziecko, że będę mogła wreszcie znaleźć czas dla siebie i nauczyć się tańczyć z moim wymarzonym partnerem. I to Michał Bartkiewicz jest właśnie moim największym wsparciem. Radość z tańca zabrał ból, ale nie zaginęła moja krew gladiatora i wierzę, że dotrwam do momentu, kiedy zamiast łez bólu pojawią się łzy szczęścia, że nie będzie to nasz pierwszy i ostatni taniec. Swoim występem w Tańcu z Gwiazdami chciałam udowodnić kobietom w moim wieku, że nic w życiu się nie kończy, że można jeszcze wytańczyć swoje marzenia. Dzisiaj mówię… pomimo bólu można zdobyć swoje szczęście. Ja już zdobyłam… nie poddaję się - zapewniła nas.

Taniec z Gwiazdami 17: pary

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

arrow-left
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

 

Źródło: Pudelek

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
ewa minge taniec z gwiazdami
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 The Last of Us: sezon 2, odcinek 6
-

Neil Druckmann o swoim odejściu z serialu The Last of Us. Jaki będzie jego wkład w 3. sezon?

2 Baby Groot (Strażnicy Galaktyki) – 26 cm
-

Ile James Gunn zarobił na postaci Baby Groota? Tyle, co większość artystów komiksowych

3 Wielki marsz (2025)
-

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis. To adaptacja jednej z pierwszych książek Kinga w historii

4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle
-
Plotka

To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano

5 Turecka okładki książki Jawbone autorstwa Móniki Ojedy
-

Powieść grozy zmierza na ekran. To nie kolejna ekranizacja Kinga

6 Little Nightmares 3
-

Wkrótce będziecie mogli sprawdzić Little Nightmares 3. Kiedy zadebiutuje demo gry?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV