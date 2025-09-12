Ewa Minge z pękniętymi żebrami tuż przed debiutem w Tańcu z Gwiazdami. Co z jej występem?
Niedługo przed premierą pierwszego odcinka jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami wyszło na jaw, że Ewa Minge uszkodziła żebra podczas treningów. Projektantka mody zabrała głos w tej sprawie i zdradziła, czy w związku z tym ma zamiar zrezygnować z udziału w programie.
W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca z Gwiazdami. Będzie to wyjątkowa jubileuszowa 17. edycja programu. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. Jej odcinki będzie można oglądać w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Niedługo przed pierwszym odcinkiem producenci przekazali, że w gronie uczestników zabraknie Michała Czerneckiego. Aktor musiał zrezygnować z udziału w programie przez kontuzję, której doznał podczas jednego z treningów. Okazuje się, że pod znakiem zapytania stoi również dalszy udział Ewy Minge, która podczas treningu do pierwszego odcinka programu... złamała żebra.
Ewa Minge zrezygnuje z Tańca z Gwiazdami przez pęknięte żebra?
Ewa Minge nie ukrywa, że jej kontuzja, której doznała na treningu do Tańca z Gwiazdami, jest poważna. Kiedy z projektantką mody z prośbą o komentarz w tej sprawie skontaktował się portal Pudelek, odpowiedziała:
Ewa Minge dodała, że dzięki rehabilitacji i wsparciu od przyjaciół czuje się już lepiej:
Zapewniła też, że nie ma zamiaru rezygnować z udziału w programie i jest przekonana, że ''pomimo bólu można zdobyć swoje szczęście'':
