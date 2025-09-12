Ewa Minge z pękniętymi żebrami tuż przed debiutem w Tańcu z Gwiazdami. Co z jej występem?

fot. materiały prasowe

W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca z Gwiazdami. Będzie to wyjątkowa jubileuszowa 17. edycja programu. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. Jej odcinki będzie można oglądać w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Niedługo przed pierwszym odcinkiem producenci przekazali, że w gronie uczestników zabraknie Michała Czerneckiego. Aktor musiał zrezygnować z udziału w programie przez kontuzję, której doznał podczas jednego z treningów. Okazuje się, że pod znakiem zapytania stoi również dalszy udział Ewy Minge, która podczas treningu do pierwszego odcinka programu... złamała żebra.

Ewa Minge zrezygnuje z Tańca z Gwiazdami przez pęknięte żebra?

Ewa Minge nie ukrywa, że jej kontuzja, której doznała na treningu do Tańca z Gwiazdami, jest poważna. Kiedy z projektantką mody z prośbą o komentarz w tej sprawie skontaktował się portal Pudelek, odpowiedziała:

Tydzień temu przytrafiła mi się kontuzja. Żaden upadek. Podobno najczęstsza kontuzja u tancerek - żebra. Wpierw bolało delikatnie, ale podczas kolejnych treningów ból stał się nie do zniesienia. Diagnoza mnie załamała, bo jak tańczyć z pękniętymi żebrami? Ból straszny przy każdym ruchu.

Ewa Minge dodała, że dzięki rehabilitacji i wsparciu od przyjaciół czuje się już lepiej:

Nie poddałam się jednak. Codzienna rehabilitacja i cudowni fizjoterapeuci przynoszą mi ulgę… do następnego treningu. I tak od ulgi do cierpienia. Środki przeciwzapalne, przeciwbólowe, wszyscy moi przyjaciele - w ogromnym wsparciu. Moje życie nigdy nie było proste, a każdy sukces kosztował mnie dużo pracy i poświęcenia, często bólu. Per aspera ad astra [przez trudy do gwiazd]. Tym razem nie mogło być widocznie inaczej. Taka karma.

Zapewniła też, że nie ma zamiaru rezygnować z udziału w programie i jest przekonana, że ''pomimo bólu można zdobyć swoje szczęście'':