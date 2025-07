Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki - piosenki z filmu. Soundtrack już dostępny

fot. Materiały promocyjne

Nowe wydawnictwo Hollywood Records nosi tytuł The Fantastic Four: First Steps Original Motion Picture Soundtrack. Muzyka została skomponowana przez nagrodzonego Oscarem oraz nagrodami Emmy i Grammy Michaela Giacchino, który tworzył wcześniej ścieżki dźwiękowe do takich filmów jak Odlot, Iniemamocni, Coco czy Zagubieni.

Muzyka do filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki została nagrana w Abbey Road Studios. W utworach można usłyszeć orkiestrę liczącą 101 osób oraz chór złożony ze 100 osób.

W materiałach promocyjnych filmu kompozytor mówi, że skomponowana przez niego muzyka współgra z estetyką produkcji:

Duch retrofuturyzmu jest obecny w całym filmie, a muzyka mocno się do niego odwołuje, zwłaszcza na początku. Usłyszycie tu vintage’owe syntezatory, perkusję w stylu epoki kosmicznej - brzmienia nawiązujące do tamtejszego optymizmu wobec nauki i nieznanego. Ale wszystko to jest osadzone w bohaterach. To nie tylko styl dla samego stylu, tu chodzi o emocje.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - fabuła

Nowy film od Marvel Studios jest osadzony w tętniącym życiem, inspirowanym latami 60. retrofuturystycznym świecie. Przedstawia Pierwszą Rodzinę Marvela: Reeda Richardsa/Mistera Fantastica (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialną Kobietę (Vanessa Kirby), Johnny’ego Storma/Ludzką Pochodnię (Joseph Quinn) oraz Bena Grimma/Stwora (Ebon Moss-Bachrach).

Fantastyczna Czwórka musi pogodzić swoje superbohaterskie obowiązki z siłą rodzinnych więzi, stając w obronie Ziemi przed wygłodniałym kosmicznym bogiem, Galactusem (Ralph Ineson), i jego enigmatycznym heroldem, Srebrnym Surferem (Julia Garner).

Reżyser Matt Shakman tak skomentował zaangażowanie Michaela Giacchino w stworzenie ścieżki dźwiękowej:

Od humoru po wzruszenia i pełną adrenaliny akcję – nie ma rzeczy, której nie potrafiłby oddać. Jego praca przy Fantastycznej 4 jest przepiękna od początku do końca. Włożył w nią całe serce, tworząc naprawdę zapadającą w pamięć, wzniosłą ścieżkę dźwiękową.

The Fantastic Four: First Steps – Original Motion Picture Soundtrack - lista utworów

The Fantastic Four: First Steps Main Theme Extended Version Pregnancy Testing 1, 2, 3 Fantastic Four, First Cue Herald Today, Gone Tomorrow Out to Launch A Galactus Case of the Munchies Bowel Before Me The Light Speed of Your Life Nothing Neutron Under the Sun Starship Birth Span-tastic Voyage The Bridges of Silver Surfer County A Mole in Your Plan A Walk on the City The Other Sue Drops Don't Sue the Baby! Without Further Adieu Carseat Drivers Fantastic Four to Be Reckoned With The Galactus/Silver Surfer Suite Tripping the Lights Fantastic The Fantastic Four Power Hour (Cartoon Theme) The Ted Gilbert Show – Featured Vocals by Andrea Datzman Let Us Be Devoured (Studio Version) – Performed by Andrea Datzman H.E.R.B.I.E.'s Lullaby – Performed by Matthew Wood

