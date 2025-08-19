Reklama
Słuchawki Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition – psotnik z Pokémonów wkradł się do świata gamingowych gadżetów. I do Polski!

Ta specjalna edycja, początkowo dostępna tylko w Azji, teraz trafia na globalny rynek, w tym także do Polski. Nowoczesne słuchawki Razera oddają hołd Gengarowi – złośliwemu Pokémonowi o fioletowym ciele, czerwonych oczach i złowieszczym uśmiechu.
Ta specjalna edycja, początkowo dostępna tylko w Azji, teraz trafia na globalny rynek, w tym także do Polski. Nowoczesne słuchawki Razera oddają hołd Gengarowi – złośliwemu Pokémonowi o fioletowym ciele, czerwonych oczach i złowieszczym uśmiechu.
Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition fot. Razer
Fani Pokémonów i gamingowych gadżetów mają powód do radości! Razer, we współpracy z The Pokémon Company International, właśnie rozszerzył swoją kolekcję Razer | Pokémon o nową, limitowaną edycję słuchawek Kraken Kitty V2 inspirowaną ikonicznym Gengarem – psotnym Pokémonem dwu-typu Duchowego/Trującego, znanym ze skrywania się w cieniach. Po sukcesie modeli z Pikachu oraz pokemonami z regionu Kanto (Bulbasaurem, Charmanderem i Squirtle’em), psotny Gengar wnosi do akcesoriów Razera swój charakterystyczny mroczny urok.

Ta premiera to święto społeczności, która od lat wspiera zarówno Razera, jak i Pokémony. Nasza współpraca z The Pokémon Company ciągle się rozwija, łącząc kultowe postacie z nowoczesną technologią. Gengar świetnie wpisuje się w tę kolekcję – to coś, co łączy pokolenia, a jednocześnie daje graczom topową jakość i frajdę. Jesteśmy podekscytowani, że teraz mogą się tym cieszyć fani na całym świecie.
– powiedziała Addie Tan, szefowa działu Lifestyle w Razer.

Kluczowe cechy edycji Gengar:

  • Świecące nauszniki z Razer Chroma RGB: Personalizuj kolory, by dopasować do psotnego stylu Gengara – idealne do streamów czy immersyjnych gier.
  • Ukryte detale: Uśmiech Gengara wewnątrz nausznika – easter egg dla fanów, którzy znają jego psotny charakter.
  • Mikrofon Razer HyperClear: Krystalicznie czysty dźwięk bez szumów, doskonały do komunikacji w grach multiplayer.
  • Przetworniki Razer TriForce 40 mm: Głębokie basy i czyste tony, by poczuć się jak w świecie Pokémonów, gdzie Gengar może stawać się niematerialny i tworzyć iluzje.

Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition

arrow-left
Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition
fot. Razer
arrow-right

Cena tej edycji to 159,99 € (około 690 zł), a słuchawki są już dostępne na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców w Polsce i na świecie. To nie tylko gadżet dla kolekcjonerów, ale też praktyczne narzędzie dla graczy, którzy kochają siać pokémonowy chaos – w końcu Gengar słynie z lojalności wobec trenera, ale i z nieprzewidywalnych żartów.

Źródło: Informacja prasowa Razer

