Słuchawki Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition – psotnik z Pokémonów wkradł się do świata gamingowych gadżetów. I do Polski!
Ta specjalna edycja, początkowo dostępna tylko w Azji, teraz trafia na globalny rynek, w tym także do Polski. Nowoczesne słuchawki Razera oddają hołd Gengarowi – złośliwemu Pokémonowi o fioletowym ciele, czerwonych oczach i złowieszczym uśmiechu.
Fani Pokémonów i gamingowych gadżetów mają powód do radości! Razer, we współpracy z The Pokémon Company International, właśnie rozszerzył swoją kolekcję Razer | Pokémon o nową, limitowaną edycję słuchawek Kraken Kitty V2 inspirowaną ikonicznym Gengarem – psotnym Pokémonem dwu-typu Duchowego/Trującego, znanym ze skrywania się w cieniach. Po sukcesie modeli z Pikachu oraz pokemonami z regionu Kanto (Bulbasaurem, Charmanderem i Squirtle’em), psotny Gengar wnosi do akcesoriów Razera swój charakterystyczny mroczny urok.
Kluczowe cechy edycji Gengar:
- Świecące nauszniki z Razer Chroma RGB: Personalizuj kolory, by dopasować do psotnego stylu Gengara – idealne do streamów czy immersyjnych gier.
- Ukryte detale: Uśmiech Gengara wewnątrz nausznika – easter egg dla fanów, którzy znają jego psotny charakter.
- Mikrofon Razer HyperClear: Krystalicznie czysty dźwięk bez szumów, doskonały do komunikacji w grach multiplayer.
- Przetworniki Razer TriForce 40 mm: Głębokie basy i czyste tony, by poczuć się jak w świecie Pokémonów, gdzie Gengar może stawać się niematerialny i tworzyć iluzje.
Cena tej edycji to 159,99 € (około 690 zł), a słuchawki są już dostępne na Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców w Polsce i na świecie. To nie tylko gadżet dla kolekcjonerów, ale też praktyczne narzędzie dla graczy, którzy kochają siać pokémonowy chaos – w końcu Gengar słynie z lojalności wobec trenera, ale i z nieprzewidywalnych żartów.
Źródło: Informacja prasowa Razer
