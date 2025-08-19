Reklama
placeholder

Doczekaliśmy się! Ujawniono datę premiery Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Niektórzy mogli zwątpić, że ten moment kiedykolwiek nastąpi, ale stało się. Wiemy już, kiedy na PC i konsolach zadebiutuje Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Reklama
placeholder

Niektórzy mogli zwątpić, że ten moment kiedykolwiek nastąpi, ale stało się. Wiemy już, kiedy na PC i konsolach zadebiutuje Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Vampire: The Masquerad... 
gamescom 2025 GamesCom
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Vampire: The Masquerad... 
gamescom 2025 GamesCom
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Reklama

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zapowiedziano jeszcze w 2019 roku. Później w sieci regularnie pojawiały się informacje o zakulisowych problemach projektu, które w konsekwencji doprowadziły do opóźnienia premiery, a nawet… zmiany studia – z Hardsuit Labs na The Chinese Room. Niektórzy zaczęli wątpić, czy tytuł ten kiedykolwiek trafi na rynek, jednak wygląda na to, że oczekiwanie powoli dobiega końca. Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 oficjalnie ogłoszono, że gra zadebiutuje już za kilka miesięcy.

Nową datę premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wyznaczono na 21 października 2025 roku. Produkcja studia The Chinese Room trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S i będzie dostępna w trzech edycjach. Oprócz standardowego wydania do sprzedaży trafi także Deluxe Edition z dodatkowym pakietem kosmetycznym Santa Monica Memories oraz Premium Edition, w skład którego wejdzie dodatek Shadow and Silk. Ten ostatni umożliwi wybór klanu Lasombra lub Toreador dla głównego bohatera bądź bohaterki. Każdy z klanów zaoferuje odmienne style rozgrywki, unikalne umiejętności oraz stroje.

Ujawniono również, że osoby, które zakupią Bloodlines 2 w przedsprzedaży, otrzymają Bloodlines Nostalgia Jukebox – element dekoracyjny z muzyką autorstwa Rika Schaffera, kompozytora znanego z pracy nad pierwszą częścią gry.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

arrow-left
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
fot. Paradox Interactive
arrow-right

Źródło: informacja prasowa

Reklama
placeholder
Powiązane gry

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Najnowsze

1 Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition
-

Słuchawki Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition – psotnik z Pokémonów wkradł się do świata gamingowych gadżetów. I do Polski!

2 Fallout - 2 sezon
-

Fallout - zwiastun 2. sezonu. Najlepszy serial oparty na grze powraca!

3 Masters of the Universe Szkieletor
-

Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora

4 Vince Gilligan - nowy serial
-

Kolejny zwiastun Pluribusa. Dziwny marketing serialu od twórcy Breaking Bad

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-
Plotka

Nowe informacje o Spider-Manie 4. Symbionty, Hulk i lista złoczyńców

6 Paweł Pawlikowski
-

Zaczęły się zdjęcia do 1949. Nowy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego nadchodzi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

9

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

10

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV