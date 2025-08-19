Doczekaliśmy się! Ujawniono datę premiery Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Niektórzy mogli zwątpić, że ten moment kiedykolwiek nastąpi, ale stało się. Wiemy już, kiedy na PC i konsolach zadebiutuje Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Niektórzy mogli zwątpić, że ten moment kiedykolwiek nastąpi, ale stało się. Wiemy już, kiedy na PC i konsolach zadebiutuje Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zapowiedziano jeszcze w 2019 roku. Później w sieci regularnie pojawiały się informacje o zakulisowych problemach projektu, które w konsekwencji doprowadziły do opóźnienia premiery, a nawet… zmiany studia – z Hardsuit Labs na The Chinese Room. Niektórzy zaczęli wątpić, czy tytuł ten kiedykolwiek trafi na rynek, jednak wygląda na to, że oczekiwanie powoli dobiega końca. Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 oficjalnie ogłoszono, że gra zadebiutuje już za kilka miesięcy.
Nową datę premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wyznaczono na 21 października 2025 roku. Produkcja studia The Chinese Room trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S i będzie dostępna w trzech edycjach. Oprócz standardowego wydania do sprzedaży trafi także Deluxe Edition z dodatkowym pakietem kosmetycznym Santa Monica Memories oraz Premium Edition, w skład którego wejdzie dodatek Shadow and Silk. Ten ostatni umożliwi wybór klanu Lasombra lub Toreador dla głównego bohatera bądź bohaterki. Każdy z klanów zaoferuje odmienne style rozgrywki, unikalne umiejętności oraz stroje.
Ujawniono również, że osoby, które zakupią Bloodlines 2 w przedsprzedaży, otrzymają Bloodlines Nostalgia Jukebox – element dekoracyjny z muzyką autorstwa Rika Schaffera, kompozytora znanego z pracy nad pierwszą częścią gry.
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat