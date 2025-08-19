Doczekaliśmy się! Ujawniono datę premiery Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Reklama

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zapowiedziano jeszcze w 2019 roku. Później w sieci regularnie pojawiały się informacje o zakulisowych problemach projektu, które w konsekwencji doprowadziły do opóźnienia premiery, a nawet… zmiany studia – z Hardsuit Labs na The Chinese Room. Niektórzy zaczęli wątpić, czy tytuł ten kiedykolwiek trafi na rynek, jednak wygląda na to, że oczekiwanie powoli dobiega końca. Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 oficjalnie ogłoszono, że gra zadebiutuje już za kilka miesięcy.

Nową datę premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wyznaczono na 21 października 2025 roku. Produkcja studia The Chinese Room trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S i będzie dostępna w trzech edycjach. Oprócz standardowego wydania do sprzedaży trafi także Deluxe Edition z dodatkowym pakietem kosmetycznym Santa Monica Memories oraz Premium Edition, w skład którego wejdzie dodatek Shadow and Silk. Ten ostatni umożliwi wybór klanu Lasombra lub Toreador dla głównego bohatera bądź bohaterki. Każdy z klanów zaoferuje odmienne style rozgrywki, unikalne umiejętności oraz stroje.

Ujawniono również, że osoby, które zakupią Bloodlines 2 w przedsprzedaży, otrzymają Bloodlines Nostalgia Jukebox – element dekoracyjny z muzyką autorstwa Rika Schaffera, kompozytora znanego z pracy nad pierwszą częścią gry.