Kolejni Weasleyowie ujawnieni! Kto zagra Ginny, George'a i Freda w serialu Harry Potter?

Poznaliśmy kolejnych aktorów w obsadzie nowego serialu Harry Potter przygotowywanego przez HBO. Koniecznie zobaczcie opublikowane w sieci zdjęcie - wyglądają jak rodzina?

Do obsady serialu dołączyli:

HBO opublikowało także wspólne zdjęcie aktorów z planu serialu, które możecie zobaczyć poniżej.

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.