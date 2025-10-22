Druga Furioza nawiązuje do afery z granatnikiem. Wyłapaliście to?

fot. Netflix

Druga część Furiozy trafiła na Netflixa 15 października 2025 roku. Golden (Mateusz Damięcki) po śmierci Kaszuba przejmuje brutalny i budzący postrach gang chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami Polski. Kolejne dzieło Cypriana T. Olenckiego - podobnie jak pierwsza Furioza - szybko wzbudziło zainteresowanie widzów i krytyków, zajmując 1. miejsce w rankingu najchętniej oglądanych filmów na Netflixie. Zapewne nie wszyscy zdążyli zauważyć, że w kolejnej odsłonie historii piłkarskich chuliganów pojawia się nawiązanie do głośnego incydentu z udziałem generała Jarosława Szymczyka, które miało miejsce w grudniu 2022 roku.

Incydent z granatnikiem wspomniany w Furiozie 2

Scenę z Drugiej Furiozy nawiązującą do słynnego incydentu z granatnikiem można już zobaczyć nie tylko na Netflixie, ale też w mediach społecznościowych. We fragmencie filmu udostępnionym na profilu na Facebooku Netflixa Mrówka (Szymon Bobrowski) wysiada z karetki w stroju komendanta, trzymając w ręce atrapę granatnika. Mówi wtedy:

Wielka eksplozja! Mnie ogłuszyło! Ja słyszałem tylko huk i stuk. (...) Sufit spadł z nieba! Nic nie słyszę..."

Netflix podpisał ten fragment:

Niby na komendzie, a jak w cyrku.

Scena wyraźnie nawiązuje do eksplozji granatnika przeciwpancernego w Komendzie Głównej Policji. Incydent ten miał miejsce 14 grudnia 2022 roku. W jej wyniku uszkodzone zostały dwie kondygnacje komendy. Niedługo po incydencie okazało się, że granatnik przeciwpancerny odpalił sam komendant gen. insp. Jarosław Szymczyk. Wiadomo też, że dostał tę broń w prezencie od służb Ukrainy podczas wizyty w tym kraju. Granatnik miał być pusty w środku i przerobiony na głośnik. To, czy rzeczywiście tak było, nie zostało jednak sprawdzone zarówno na granicy, jak i przed wniesieniem granatnika do gabinetu komendanta. Warto wspomnieć, że podczas podróży generałowi towarzyszyli polscy antyterroryści. Co ciekawe, mundurowi początkowo przekonywali, że eksplozja miała miejsce, ponieważ doszło do skruszenia się stropu podczas prac budowlanych.

O tym, jak ten incydent został wspomniany w Drugiej Furiozie, możecie przekonać się poniżej: