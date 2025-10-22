placeholder
Reklama
placeholder

Druga Furioza nawiązuje do afery z granatnikiem. Wyłapaliście to?

W październiku 2025 roku na Netflixa trafił film Druga Furioza. W kolejnej odłonie historii Goldena pojawiła się scena nawiązująca do słynnego incydentu z granatnikiem. Ten pamiętny fragment filmu niedługo po premierze trafił do mediów społecznościowych.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  furioza 2 
druga furioza
Zdjęcia promujące film Furioza 2 fot. Netflix
Reklama

Druga część Furiozy trafiła na Netflixa 15 października 2025 roku. Golden (Mateusz Damięcki) po śmierci Kaszuba przejmuje brutalny i budzący postrach gang chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami Polski. Kolejne dzieło Cypriana T. Olenckiego - podobnie jak pierwsza Furioza - szybko wzbudziło zainteresowanie widzów i krytyków, zajmując 1. miejsce w rankingu najchętniej oglądanych filmów na Netflixie. Zapewne nie wszyscy zdążyli zauważyć, że w kolejnej odsłonie historii piłkarskich chuliganów pojawia się nawiązanie do głośnego incydentu z udziałem generała Jarosława Szymczyka, które miało miejsce w grudniu 2022 roku. 

Incydent z granatnikiem wspomniany w Furiozie 2

Scenę z Drugiej Furiozy nawiązującą do słynnego incydentu z granatnikiem można już zobaczyć nie tylko na Netflixie, ale też w mediach społecznościowych. We fragmencie filmu udostępnionym na profilu na Facebooku Netflixa Mrówka (Szymon Bobrowski) wysiada z karetki w stroju komendanta, trzymając w ręce atrapę granatnika. Mówi wtedy:

Wielka eksplozja! Mnie ogłuszyło! Ja słyszałem tylko huk i stuk. (...) Sufit spadł z nieba! Nic nie słyszę..."

Netflix podpisał ten fragment:

Niby na komendzie, a jak w cyrku.

Scena wyraźnie nawiązuje do eksplozji granatnika przeciwpancernego w Komendzie Głównej Policji. Incydent ten miał miejsce 14 grudnia 2022 roku. W jej wyniku uszkodzone zostały dwie kondygnacje komendy. Niedługo po incydencie okazało się, że granatnik przeciwpancerny odpalił sam komendant gen. insp. Jarosław Szymczyk. Wiadomo też, że dostał tę broń w prezencie od służb Ukrainy podczas wizyty w tym kraju.  Granatnik miał być pusty w środku i przerobiony na głośnik. To, czy rzeczywiście tak było, nie zostało jednak sprawdzone zarówno na granicy, jak i przed wniesieniem granatnika do gabinetu komendanta. Warto wspomnieć, że podczas podróży generałowi towarzyszyli polscy antyterroryści. Co ciekawe, mundurowi początkowo przekonywali, że eksplozja miała miejsce, ponieważ doszło do skruszenia się stropu podczas prac budowlanych.

O tym, jak ten incydent został wspomniany w Drugiej Furiozie, możecie przekonać się poniżej:

Zobacz także:

Druga Furioza
-

Druga Furioza - recenzja filmu

Druga Furioza
-

Furioza 2 ma zwiastun. Walka chuliganów o władze nad miastem

Źródło: Facebook: Netflix

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  furioza 2 
druga furioza
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,0

2025
Oglądaj TERAZ Druga Furioza Dramat

Najnowsze

1 God of War
-
Plotka

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

2 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

3 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

4 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

5 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

6 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV