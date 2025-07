Good Luck Guys doczeka się 2. sezonu? Już wiadomo

fot. materiały prasowe Prime Video

Program Good Luck Guys to format, który po raz pierwszy został zaprezentowany we Francji i zyskał olbrzymią popularność wśród widzów. Do tej pory jego lokalne wersje powstały również

w Niemczech, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Producentem polskiego formatu dla Prime Video jest Endemol Shine Polska, będący częścią międzynarodowej grupy medialnej Banijay. Jego pierwsza edycja zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Zwycięzcami programu zostali Angelika Mucha oraz Kacper Błoński. Kto podąży ich śladem? Okaże się już wkrótce, bo produkcja doczeka się nowej edycji.

Good Luck Guys z 2. edycją. Co już wiadomo?

2. sezon Good Luck Guys poprowadzi ponownie uwielbiany przez widzów Qczaj, który zapowiada jeszcze więcej emocji i trudniejsze konkurencje.

Wracamy z przytupem! Tym razem zamieniliśmy Malezję na rajską wyspę w Tajlandii – i to w najgorętszym okresie roku, co dało się we znaki wszystkim uczestnikom. Nowe twarze, silne osobowości, a łączenie ich w pary było jak zabawa ogniem w laboratorium! Jeśli ktoś myślał, że po 1. sezonie wie, czego się spodziewać po Good Luck Guys, to szybko przekonał się, że to wcale nie są wakacje, lecz prawdziwa walka o przetrwanie. Brak wody, jedzenia i podstawowych produktów pierwszej potrzeby – to tylko początek listy wyzwań. Ten sezon to jeszcze trudniejsze konkurencje, spektakularne zwroty akcji, dramaty, konflikty i zero taryfy ulgowej dla łamiących zasady. Szykujcie popcorn – będzie się działo!

W nowym sezonie uczestnicy zostaną zabrani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii.

12 celebrytów porzuci swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety będą musieli sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczyć się będzie spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny.

Kiedy premiera odcinków 2. edycji Good Luck Guys?

W piątek 5 września 2025 roku na Prime Video trafią pierwsze 3 odcinki 2. sezonu programu Good Luck Guys. Kolejne epizody będą pojawią się na platformie co tydzień, a ostatni odcinek sezonu 10 października 2025 roku.