Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku bez wątpienia należy do grona kultowych świątecznych produkcji. Uwielbiają ją zarówno młodsi, jak i starsi widzowie. Jak wiadomo, opowiada ona o samotniku Grinchu, który nienawidzi świąt i chce je zniszczyć. Pewnego dnia spotyka na swojej drodze małą Cindy Lou. Bohaterka jest gotowa zrobić wszystko, aby ten zmienił swoje nastawienie i w końcu poczuł magię świąt. Jim Carrey i Taylor Momsen, czyli filmowi Grinch i Cindy Lou, niedawno mieli okazję wrócić wspomnieniami do kręcenia tej wyjątkowej historii.

Tak zmienili się Jim Carrey i Taylor Momsen

Filmowi Grinch i Cindy Lou 25 lat po premierze Grinch: świąt nie będzie spotkali się na uroczystej gali otwierającej wydarzenie w Rock & Roll Hall of Fame. Aktorzy zapozowali na ściance, a ich wspólne zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe, wywołując poruszenie wśród internautów. Zdjęciem na swoim profilu na Facebooku podzielił się nim między innymi portal IMDb, który dołączył do niego następujący opis:

Nasze serca powiększyły się dziś o trzy rozmiary. 🥹

Warto wspomnieć, że Jim Carrey ma obecnie 63 lata, a Taylor Momsen skończyła 32 lata. O tym, jak zmienili się filmowi Grinch i Cindy Lou, możecie przekonać się poniżej: