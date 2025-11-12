placeholder
Filmowi Grinch i Cindy Lou razem po 25 latach. Tak się zmienili

Jim Carrey i Taylor Momsen, którzy przed laty zagrali razem w świątecznym klasyku Grinch: świąt nie będzie, mieli okazję spotkać się na pewnym wydarzeniu. Ich wspólne zdjęcie obiegło media społecznościowe. Jak bardzo się zmienili od 2000 roku?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z filmu Grinch: świąt nie będzie fot. Universal Studios
Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku bez wątpienia należy do grona kultowych świątecznych produkcji. Uwielbiają ją zarówno młodsi, jak i starsi widzowie. Jak wiadomo, opowiada ona o samotniku Grinchu, który nienawidzi świąt i chce je zniszczyć. Pewnego dnia spotyka na swojej drodze małą Cindy Lou. Bohaterka jest gotowa zrobić wszystko, aby ten zmienił swoje nastawienie i w końcu poczuł magię świąt. Jim Carrey i Taylor Momsen, czyli filmowi Grinch i Cindy Lou, niedawno mieli okazję wrócić wspomnieniami do kręcenia tej wyjątkowej historii.

Tak zmienili się Jim Carrey i Taylor Momsen

Filmowi Grinch i Cindy Lou 25 lat po premierze Grinch: świąt nie będzie spotkali się na uroczystej gali otwierającej wydarzenie w Rock & Roll Hall of Fame. Aktorzy zapozowali na ściance, a ich wspólne zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe, wywołując poruszenie wśród internautów. Zdjęciem na swoim profilu na Facebooku podzielił się nim między innymi portal IMDb, który dołączył do niego następujący opis:

Nasze serca powiększyły się dziś o trzy rozmiary. 🥹

Warto wspomnieć, że Jim Carrey ma obecnie 63 lata, a Taylor Momsen skończyła 32 lata. O tym, jak zmienili się filmowi Grinch i Cindy Lou, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: Facebook: IMDb

