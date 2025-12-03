Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Powrót do Silent Hill - zwiastun horroru na podstawie gry. Podróż przez „piekło i z powrotem”

Opublikowano nowy zwiastun horroru Powrót do Silent Hill na podstawie kultowej gry Silent Hill 2. Czy udało się twórcom nie zbezcześcić uwielbianej franczyzy? Oceńcie sami.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  silent hill 2 
Powrót do Silent Hill
fot. Ashland Hill Media Finance // Bloody Disgusting // Cineverse
Reklama

W zeszłym roku Konami wydało remake Silent Hill 2, który odniósł ogromny sukces i sprzedał się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ ta część jest przez większość graczy uważa za najlepszą w całej franczyzie. Tym bardziej wiele osób może ciekawić, jak poradzi sobie filmowa adaptacja. I oficjalny zwiastun na pewno zapewnia wgląd w to, czego możemy się po niej spodziewać. 

Powrót do Silent Hill - oficjalny zwiastun

Powrót do Silent Hill - reżyseria, fabuła, premiera

Reżyserem filmu jest Christophe Gans. Napisał również scenariusz wraz z Sandrą Vo-Anh i Williamem Schneiderem. O czym opowiada fabuła horroru Powrót do Silent Hill? Produkcja przedstawi historię Jamesa Sunderlanda (Jeremy Irvine), który wyrusza do tytułowego miasteczka, by odnaleźć swoją partnerkę Mary (Hannah Emily Anderson). W trakcie poszukiwań musi jednak stawić czoła potwornym stworzeniom i przerażającej prawdzie o ukochanej.

Mam nadzieję, że widzowie docenią dreszczyk emocji związany z podróżą przez miejsce, które jest pułapką nie tylko w kontekście cielesnym, ale również lustrem, które obnaża własne niedociągnięcia i lęki. To pokręcona i pełna emocji przejażdżka przez piekło i z powrotem, aby ocalić ukochaną osobę, w międzyczasie musząc stawić czoła własnym demonom – zapowiedział Gans.

Kiedy premiera filmu Powrót do Silent Hill? Adaptacja gry Silent Hill 2 trafi na ekrany 23 stycznia 2026 roku. Dajcie znać, czy planujecie wybrać się na seans! 

Najlepsze horrory XXI wieku

25. Do ostatniej kości (2022)

arrow-left
25. Do ostatniej kości (2022)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  silent hill 2 
Powrót do Silent Hill
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Powrót do Silent Hill
Powrót do Silent Hill Horror
Powiązane gry

Najnowsze

1 Jay Kelly
-

Thelma i Louise - George Clooney długo przeżywał porażkę z Bradem Pittem. Nie oglądał filmu latami

2 Batman
-

Batman 2 ma nowego operatora z Oscarem na koncie. To ekspert od filmów Finchera

3 Angelina Jolie
-

Angelina Jolie zagra gangsterkę. Szczegóły nowego thrillera

4 Brainiac w komiksach
-
Plotka

Man of Tomorrow - kto zagra wroga Supermana? Lista kandydatów zaskakuje

5 Sny o pociągach
-

Słynny magazyn wybrał najlepsze filmy 2025. Wygrywa arcydzieło, ale internauci są wściekli

6 Star Wars: Duel of the Fates
-

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV