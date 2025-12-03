Powrót do Silent Hill - zwiastun horroru na podstawie gry. Podróż przez „piekło i z powrotem”

fot. Ashland Hill Media Finance // Bloody Disgusting // Cineverse

W zeszłym roku Konami wydało remake Silent Hill 2, który odniósł ogromny sukces i sprzedał się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ ta część jest przez większość graczy uważa za najlepszą w całej franczyzie. Tym bardziej wiele osób może ciekawić, jak poradzi sobie filmowa adaptacja. I oficjalny zwiastun na pewno zapewnia wgląd w to, czego możemy się po niej spodziewać.

Powrót do Silent Hill - oficjalny zwiastun

Powrót do Silent Hill - reżyseria, fabuła, premiera

Reżyserem filmu jest Christophe Gans. Napisał również scenariusz wraz z Sandrą Vo-Anh i Williamem Schneiderem. O czym opowiada fabuła horroru Powrót do Silent Hill? Produkcja przedstawi historię Jamesa Sunderlanda (Jeremy Irvine), który wyrusza do tytułowego miasteczka, by odnaleźć swoją partnerkę Mary (Hannah Emily Anderson). W trakcie poszukiwań musi jednak stawić czoła potwornym stworzeniom i przerażającej prawdzie o ukochanej.

Mam nadzieję, że widzowie docenią dreszczyk emocji związany z podróżą przez miejsce, które jest pułapką nie tylko w kontekście cielesnym, ale również lustrem, które obnaża własne niedociągnięcia i lęki. To pokręcona i pełna emocji przejażdżka przez piekło i z powrotem, aby ocalić ukochaną osobę, w międzyczasie musząc stawić czoła własnym demonom – zapowiedział Gans.

Kiedy premiera filmu Powrót do Silent Hill? Adaptacja gry Silent Hill 2 trafi na ekrany 23 stycznia 2026 roku. Dajcie znać, czy planujecie wybrać się na seans!

