fot. materiały prasowe

Reklama

Zdobywczyni Oscara, Angelina Jolie zagra główną rolę w mrocznym thrillerze pod tytułem Sunny. Za kamerą stanie Eva Sørhaug, znana z pracy przy serialach Tokyo Vice i Yellowjackets. Reżyserka współtworzyła też historię razem z Williamem Dayem Frankiem, który jest autorem scenariusza.

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Angelina Jolie jako gangsterka

Czytamy w opisie, że Angelina Jolie wciela się w gangsterkę, która walczy o to, by uchronić swoich synów oraz siebie przed potężnym szefem organizacji przestępczej. Gdy dochodzi do tragicznej sytuacji, kobieta ma tylko godziny na to, by opracować plan ostatecznej ucieczki.

Czytamy, że Sunny ma być utrzymany w duchu klasycznych filmów o mafii. Producent z ramienia Nickel City zapowiada, że widzowie będą w szoku, co Angelina Jolie pokaże na ekranie. Prace na planie już się rozpoczęły i stąd jego opinia.

Przypomnijmy, że ostatnio Angelina Jolie zdobywała uznanie oraz nominacje do nagród za rolę w filmie Maria Callas w reżyserii Pablo Larraina. Poza tym projektem ma trzy nadchodzące filmy: Couture (dramat związany z cyklem wydarzeń Fashion Week), komedię Anxious People oraz thriller szpiegowski The Initiative.