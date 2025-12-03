Reklama
Angelina Jolie zagra gangsterkę. Szczegóły nowego thrillera

Angelina Jolie w filmie gangsterskim w klasycznym stylu? Według pierwszych informacji popularna aktorka zagra w projekcie, który dla wielu wydaje się nietypowy w jej karierze. Ujawniono szczegóły fabuły i inne informacje.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  film gangsterski 
Angelina Jolie fot. materiały prasowe
Zdobywczyni Oscara, Angelina Jolie zagra główną rolę w mrocznym thrillerze pod tytułem Sunny. Za kamerą stanie Eva Sørhaug, znana z pracy przy serialach Tokyo Vice i Yellowjackets. Reżyserka współtworzyła też historię razem z Williamem Dayem Frankiem, który jest autorem scenariusza.

To miał być finał Gwiezdnych Wojen. Oto wyciek całej oryginalnej fabuły

Angelina Jolie jako gangsterka

Czytamy w opisie, że Angelina Jolie wciela się w gangsterkę, która walczy o to, by uchronić swoich synów oraz siebie przed potężnym szefem organizacji przestępczej. Gdy dochodzi do tragicznej sytuacji, kobieta ma tylko godziny na to, by opracować plan ostatecznej ucieczki.

Czytamy, że Sunny ma być utrzymany w duchu klasycznych filmów o mafii. Producent z ramienia Nickel City zapowiada, że widzowie będą w szoku, co Angelina Jolie pokaże na ekranie. Prace na planie już się rozpoczęły i stąd jego opinia.

Przypomnijmy, że ostatnio Angelina Jolie zdobywała uznanie oraz nominacje do nagród za rolę w filmie Maria Callas w reżyserii Pablo Larraina. Poza tym projektem ma trzy nadchodzące filmy: Couture (dramat związany z cyklem wydarzeń Fashion Week), komedię Anxious People oraz thriller szpiegowski The Initiative.

Źródło: deadline.com

Powiązane filmy

6,4

2024
Maria Callas
Oglądaj TERAZ Maria Callas Biografia

Co o tym sądzisz?
