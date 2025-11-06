Taylor Momsen miała zaledwie 7 lat, kiedy wcieliła się w Cindy Lou Who w świątecznym klasyku Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku. Jak wiadomo, w filmie towarzyszył jej tytułowy bohater grany przez Jima Carreya. Okazuje się, że choć aktorka spędziła z gwiazdorem naprawdę sporo czasu na planie filmowym, przez ten cały czas nie miała pojęcia o tym, jak wygląda. Jak to możliwe?
Taylor Momsen o charakteryzacji Jima Carreya w Grinchu
Taylor Momsen w listopadzie 2025 roku wróciła wspomnieniami do kręcenia filmu Grinch: świąt nie będzie w podcaście Call Her Daddy prowadzonym przez Alexa Coopera. Przyznała tam, że nigdy nie bała się Grincha. Rozumiała bowiem, że kryje się pod nim Jim Carrey, który był uważany za zabawnego faceta:
Okazuje się, że przez tę właśnie charakteryzację Taylor Momsen przez długi czas nie miała pojęcia, jak Jim Carey naprawdę wygląda:
Film Grinch: świąt nie będzie jest obecnie dostępny na platformach Amazon Prime Video, SkyShotime oraz Disney+.
Źródło: YouTube: Call Her Daddy