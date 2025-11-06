fot. Universal Pictures

Taylor Momsen miała zaledwie 7 lat, kiedy wcieliła się w Cindy Lou Who w świątecznym klasyku Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku. Jak wiadomo, w filmie towarzyszył jej tytułowy bohater grany przez Jima Carreya. Okazuje się, że choć aktorka spędziła z gwiazdorem naprawdę sporo czasu na planie filmowym, przez ten cały czas nie miała pojęcia o tym, jak wygląda. Jak to możliwe?

Taylor Momsen o charakteryzacji Jima Carreya w Grinchu

Taylor Momsen w listopadzie 2025 roku wróciła wspomnieniami do kręcenia filmu Grinch: świąt nie będzie w podcaście Call Her Daddy prowadzonym przez Alexa Coopera. Przyznała tam, że nigdy nie bała się Grincha. Rozumiała bowiem, że kryje się pod nim Jim Carrey, który był uważany za zabawnego faceta:

Często mnie pytają, czy się go [Grincha] bałam. Wydaje mi się, że wiele dzieci tak miało. Mnie nigdy jednak nie przerażał. Zawsze był Jimem w charakteryzacji.

Okazuje się, że przez tę właśnie charakteryzację Taylor Momsen przez długi czas nie miała pojęcia, jak Jim Carey naprawdę wygląda:

Jim Carrey to Grinch. Nie wiedziałam jednak, kim Jim jest aż do dnia uroczystej premiery filmu, kiedy ktoś pokazał na niego palcem i powiedział: ''to jest Jim''. Odpowiedziałam na to ''Aha, to jest Jim''.

Film Grinch: świąt nie będzie jest obecnie dostępny na platformach Amazon Prime Video, SkyShotime oraz Disney+.