Walka na miecze świetlne w… centrum handlowym. To trzeba zobaczyć

Fani Gwiezdnych wojen byli świadkami naprawdę zjawiskowego pojedynku na miecze świetlne w pewnym centrum handlowym. Podczas walki nie zabrakło muzyki na żywo, którą wykonali utalentowani artyści. Nagranie tego wyjątkowego momentu można obejrzeć w sieci.
Klaudia Woźniak
Tagi:  gwiezdne wojny 
miecz świetlny
Kadr z filmu Gwiezdne wojny fot. Lucasfilm
Fani serii Gwiezdne wojny doczekali się kolejnej epickiej walki na miecze świetlne. Przypomnijmy, że w sierpniu 2025 roku do pojedynku na nie stanęli sami Hayden Christensen i Ewan McGregor. Filmowi Anakin Skywalker i Obi-Wan Kenobi odegrali wtedy scenę walki na oczach wielbicieli kosmicznego uniwersum podczas panelu na Fan Expo w Chicago. Pojedynek na miecze świetlne, który miał miejsce w październiku 2025 roku, również odbył się na oczach fanów. Był jednak jeszcze bardziej spektakularny. Nie odbył się bowiem na panelu, a w... centrum handlowym. Ponadto podczas tego pojedynku osoby obecne na miejscu miały okazję usłyszeć utwór z Gwiezdnych wojen na żywo

Tak wyglądała walka na miecze świetlne z muzyką na żywo

Walka na miecze świetle, która miała miejsce w pewnym centrum handlowym, z pewnością na długo zapadnie w pamięć nie tylko fanom Gwiezdnych wojen. Częścią tego zjawiskowego pojedynku został duet skrzypków - Maxime Morise i Christopher Cohen (znani w sieci jako Violin Phonix). Muzycy zabrali ze sobą skrzypce do centrum handlowego, aby wykonać na żywo jeden z utworów dobrze znany wielbicielom Gwiezdnych wojen. Niedługo potem do skrzypków dołączyli inni utalentowani muzycy oraz Matt Gutierrez i Mathis Chupeau. To właśnie oni stanęli do walki na miecze świetlne. Duet Violin Phoenix podzielił się nagraniem tego zdarzenia na swoim kanale na YouTubie.  W jego opisie muzycy wspomnieli:

Oto, co się dzieje, gdy postanawiasz odtworzyć swoją ulubioną scenę z Gwiezdnych wojen... 🎻 Dziękujemy Mattowi Gutierrezowi i Mathisowi Chupeau za tę niesamowitą walkę 💥I wspaniałym muzykom oraz chórowi!!

Nagranie znajdziecie poniżej:

Źródło: YouTube: Violin Phonix

