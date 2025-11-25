Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Harry Potter: Rupert Grint wysłał list do nowego Rona. Co w nim przekazał?

Zdjęcia do serialu Harry Potter trwają w najlepsze. Daniel Radcliffe jakiś czas temu wyznał, że napisał list do nowego Harry'ego, czyli Dominica McLaughlina. Okazuje się, że w ślady aktora postanowił pójść Rupert Grint. Odtwórca roli Rona Weasleya zdradził, co przekazał nowemu Ronowi.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  rupert grint 
harry potter
Ron Weasley z serii Harry Potter fot. Warner Bros. / HBO
Reklama

Premiera serialu HBO Harry Potter została zaplanowana na 2027 rok. Znaczna część obsady została już ujawniona. Wiadomo między innymi, że nowymi Harrym, Ronem i Hermioną zostali Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton. Daniel Radcliffe, który wcielał się w tytułowego czarodzieja w filmowych adaptacjach powieści J.K. Rowling, skontaktował się już ze swoim następcą. W udzielonym w listopadzie wywiadzie dla Good Morning America aktor wyznał, że wysłał mu list, w którym wspomniał między innymi: ''mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja''. Okazuje się, że w ślady Daniela Radcliffe'a postanowił pójść filmowy Ron Weasley.

Co Rupert Grint napisał do nowego Rona?

Rupert Grint doskonale zdaje sobie sprawę, że praca na planie filmowym w młodym wieku wcale nie jest łatwa. Filmowy Ron Weasley w wywiadzie dla BBC wyznał, że ma nadzieję, że 11-letni Alastair Stout - podobnie jak on sam - odnajdzie się w magicznym świecie i mimo wszystko będzie bawił się świetnie. Dlatego też we wspomnianym liście życzył mu wszystkiego najlepszego

Napisałem do niego list przed rozpoczęciem zdjęć, poniekąd przekazując mu pałeczkę. Po prostu życzyłem mu wszystkiego najlepszego. Świetnie się bawiłem, wkraczając w ten świat i mam nadzieję, że on będzie miał takie samo doświadczenie.

W tym samym wywiadzie Rupert Grint opowiedział o tym, jak praca na planie filmów z serii Harry Potter odmieniła jego życie:

To bardzo szybko odmieniło całe moje życie. Byłem wielkim fanem książek, więc dla mnie było to jak wejście do ich świata. To było coś wyjątkowego. Harry Potter ma głębokie znaczenie dla wielu osób z mojego pokolenia, a jeszcze większe dla pokoleń, które odkrywają go teraz. To wspaniałe. Napawa mnie ogromną dumą. To było dla mnie ogromne przeżycie. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek wyszedł z jego cienia, ale nie mam z tym problemu.

Wszystkie filmy z serii Harry Potter są dostępne na HBO Max.

Zobacz także:

Harry Potter: Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin
-

Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

J.K. Rowling
-

Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

 

 

Źródło: BBC

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  rupert grint 
harry potter
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Eva Green
-

Wednesday - Eva Green w ważnej roli w 3. sezonie. Fani czekali na to ogłoszenie

2 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

3 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

4 Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii
-

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

5 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

6 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV