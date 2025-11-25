fot. Warner Bros. / HBO

Premiera serialu HBO Harry Potter została zaplanowana na 2027 rok. Znaczna część obsady została już ujawniona. Wiadomo między innymi, że nowymi Harrym, Ronem i Hermioną zostali Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton. Daniel Radcliffe, który wcielał się w tytułowego czarodzieja w filmowych adaptacjach powieści J.K. Rowling, skontaktował się już ze swoim następcą. W udzielonym w listopadzie wywiadzie dla Good Morning America aktor wyznał, że wysłał mu list, w którym wspomniał między innymi: ''mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja''. Okazuje się, że w ślady Daniela Radcliffe'a postanowił pójść filmowy Ron Weasley.

Co Rupert Grint napisał do nowego Rona?

Rupert Grint doskonale zdaje sobie sprawę, że praca na planie filmowym w młodym wieku wcale nie jest łatwa. Filmowy Ron Weasley w wywiadzie dla BBC wyznał, że ma nadzieję, że 11-letni Alastair Stout - podobnie jak on sam - odnajdzie się w magicznym świecie i mimo wszystko będzie bawił się świetnie. Dlatego też we wspomnianym liście życzył mu wszystkiego najlepszego:

Napisałem do niego list przed rozpoczęciem zdjęć, poniekąd przekazując mu pałeczkę. Po prostu życzyłem mu wszystkiego najlepszego. Świetnie się bawiłem, wkraczając w ten świat i mam nadzieję, że on będzie miał takie samo doświadczenie.

W tym samym wywiadzie Rupert Grint opowiedział o tym, jak praca na planie filmów z serii Harry Potter odmieniła jego życie:

To bardzo szybko odmieniło całe moje życie. Byłem wielkim fanem książek, więc dla mnie było to jak wejście do ich świata. To było coś wyjątkowego. Harry Potter ma głębokie znaczenie dla wielu osób z mojego pokolenia, a jeszcze większe dla pokoleń, które odkrywają go teraz. To wspaniałe. Napawa mnie ogromną dumą. To było dla mnie ogromne przeżycie. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek wyszedł z jego cienia, ale nie mam z tym problemu.

Wszystkie filmy z serii Harry Potter są dostępne na HBO Max.