Premiera serialu HBO Harry Potter została zaplanowana na 2027 rok. Znaczna część obsady została już ujawniona. Wiadomo między innymi, że nowymi Harrym, Ronem i Hermioną zostali Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton. Daniel Radcliffe, który wcielał się w tytułowego czarodzieja w filmowych adaptacjach powieści J.K. Rowling, skontaktował się już ze swoim następcą. W udzielonym w listopadzie wywiadzie dla Good Morning America aktor wyznał, że wysłał mu list, w którym wspomniał między innymi: ''mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja''. Okazuje się, że w ślady Daniela Radcliffe'a postanowił pójść filmowy Ron Weasley.
Co Rupert Grint napisał do nowego Rona?
Rupert Grint doskonale zdaje sobie sprawę, że praca na planie filmowym w młodym wieku wcale nie jest łatwa. Filmowy Ron Weasley w wywiadzie dla BBC wyznał, że ma nadzieję, że 11-letni Alastair Stout - podobnie jak on sam - odnajdzie się w magicznym świecie i mimo wszystko będzie bawił się świetnie. Dlatego też we wspomnianym liście życzył mu wszystkiego najlepszego:
W tym samym wywiadzie Rupert Grint opowiedział o tym, jak praca na planie filmów z serii Harry Potter odmieniła jego życie:
Wszystkie filmy z serii Harry Potter są dostępne na HBO Max.
Źródło: BBC