Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

Daniel Radcliffe w wywiadzie dla Good Morning America wyjawił, że napisał list do Dominica McLaughlina, który będzie grać Harry'ego Pottera w serialu HBO.
Paulina Guz
Tagi:  daniel radcliffe 
harry potter
Harry Potter: Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin Starszy Harry: Warner Bros. Młodszy Harry: HBO
Daniel Radcliffe grał postać Harry'ego Pottera w ośmiu filmach, które obecnie uważa się za kultowe. Teraz HBO pracuje nad nową adaptacją książek J.K. Rowling w formie serialu. Dominic McLaughlin wcieli się w Chłopca, który przeżył. Radcliffe w wywiadzie dla Good Morning America wyjawił, że napisał do młodego aktora list. Co w nim było?

Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera

Nie powiedziałbym, że ktokolwiek, kto ma grać Harry'ego w przyszłości, musi się do mnie odezwać. Ale tak się złożyło, że znam kilka osób pracujących nad produkcją. Napisałem więc do Dominica list i wysłałem go. Odesłał mi bardzo miłą wiadomość.

Co Daniel Radcliffe napisał do Dominica McLaughlina? „Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja – ja bawiłem się świetnie, ale mam nadzieję, że ty będziesz się bawił jeszcze lepiej”– brzmi jego fragment. Starszy aktor chciał więc życzyć powodzenia swojemu następcy i okazać mu wsparcie. Gwiazda filmowego Harry'ego Pottera podsumowała:

Kiedy oglądam jego zdjęcia i innych dzieci z produkcji, mam ochotę je po prostu przytulić. Wydają się po prostu tacy młodzi. Patrzę na nie i myślę sobie: „Nie mogę uwierzyć, że robiłem to w ich wieku”. Ale to także niesamowicie urocze i mam nadzieję, że będą się świetnie bawić.

Harry Potter z HBO - obsada serialu

Dominic McLaughlin w serialu HBO zagra Harry'ego Pottera. Arabella Stanton została obsadzona jako Hermiona Granger, a Golden Trio z książek zamyka Alastair Stout jako Ron Weasley. W drugoplanowych rolach są między innymi Paapa Essiedu jako Severus Snape, John Lithgow jako dyrektor Hogwartu Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall i Nick Frost i Rubeus Hagrid.

Obsadzie możecie przyjrzeć się w poniższej galerii.

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

arrow-left
Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
