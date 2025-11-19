Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

Daniel Radcliffe grał postać Harry'ego Pottera w ośmiu filmach, które obecnie uważa się za kultowe. Teraz HBO pracuje nad nową adaptacją książek J.K. Rowling w formie serialu. Dominic McLaughlin wcieli się w Chłopca, który przeżył. Radcliffe w wywiadzie dla Good Morning America wyjawił, że napisał do młodego aktora list. Co w nim było?
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera
Co Daniel Radcliffe napisał do Dominica McLaughlina? „Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, a nawet lepiej niż ja – ja bawiłem się świetnie, ale mam nadzieję, że ty będziesz się bawił jeszcze lepiej”– brzmi jego fragment. Starszy aktor chciał więc życzyć powodzenia swojemu następcy i okazać mu wsparcie. Gwiazda filmowego Harry'ego Pottera podsumowała:
Harry Potter z HBO - obsada serialu
Dominic McLaughlin w serialu HBO zagra Harry'ego Pottera. Arabella Stanton została obsadzona jako Hermiona Granger, a Golden Trio z książek zamyka Alastair Stout jako Ron Weasley. W drugoplanowych rolach są między innymi Paapa Essiedu jako Severus Snape, John Lithgow jako dyrektor Hogwartu Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall i Nick Frost i Rubeus Hagrid.
Obsadzie możecie przyjrzeć się w poniższej galerii.
