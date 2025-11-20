Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

Źródło: The Rowling Library. Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=3uLa3WKXwLg

Jak donosi Deadline, J.K. Rowling po raz pierwszy odwiedziła plan serialu Harry Potter, by dokonać inspekcji, jak przebiegają prace nad adaptacją jej książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Zdjęcia są obecnie kręcone w studiu Warner Bros. w Leavesden oraz w lokacjach zewnętrznych na terenie Wielkiej Brytanii.

Jedna osoba, będąca źródłem dziennikarza, przyznaje żartobliwie, że można porównać tę wizytę do odwiedzin rodziny królewskiej. Najważniejsze osoby z ekipy produkcyjnej upewniły się, że mają ten czas wolny, by móc powitać pisarkę na planie. HBO odmówiło komentarza dziennikarzowi.

Harry Potter - co wiemy o serialu?

J.K. Rowling pełni rolę producentki wykonawczej przy serialu. Miała wpływ na obsadzenie ról oraz współpracowała przy scenariuszu serialu. Gdy ogłaszano serial, sama pisarka w oświadczeniu twierdziła, że HBO chce zachować wierność jej książkom, ponieważ serial pozwala na to bardziej niż dwugodzinny film. Prace na planie trwają od wielu miesięcy i na razie nie wiadomo, kiedy się zakończą. Jeden sezon ma być adaptacją jednej powieści.

Harry Potter - główna obsada serialu

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

Premiera w 2027 roku w HBO Max.