Harry Potter - J.K. Rowling odwiedziła plan serialu. Była inspekcja prac!

Prace nad serialem Harry Potter opartym na książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny trwają w Wielkiej Brytanii. Pisarka i producentka serialu po raz pierwszy odwiedziła plan, by zobaczyć, jak wyglądają prace nad adaptacją.
J.K. Rowling Źródło: The Rowling Library. Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=3uLa3WKXwLg
Jak donosi Deadline, J.K. Rowling po raz pierwszy odwiedziła plan serialu Harry Potter, by dokonać inspekcji, jak przebiegają prace nad adaptacją jej książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Zdjęcia są obecnie kręcone w studiu Warner Bros. w Leavesden oraz w lokacjach zewnętrznych na terenie Wielkiej Brytanii.

Jedna osoba, będąca źródłem dziennikarza, przyznaje żartobliwie, że można porównać tę wizytę do odwiedzin rodziny królewskiej. Najważniejsze osoby z ekipy produkcyjnej upewniły się, że mają ten czas wolny, by móc powitać pisarkę na planie. HBO odmówiło komentarza dziennikarzowi.

Harry Potter - co wiemy o serialu?

J.K. Rowling pełni rolę producentki wykonawczej przy serialu. Miała wpływ na obsadzenie ról oraz współpracowała przy scenariuszu serialu. Gdy ogłaszano serial, sama pisarka w oświadczeniu twierdziła, że HBO chce zachować wierność jej książkom, ponieważ serial pozwala na to bardziej niż dwugodzinny film. Prace na planie trwają od wielu miesięcy i na razie nie wiadomo, kiedy się zakończą. Jeden sezon ma być adaptacją jednej powieści.

Harry Potter - główna obsada serialu

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

arrow-left
Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max
arrow-right

Premiera w 2027 roku w HBO Max.

Źródło: deadline.com

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

