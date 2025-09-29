Księżna Kate i książę William z dziećmi na planie serialu Harry Potter. To działo się podczas ich wizyty

fot. HBO Max / Wikimedia Commons: Frankie Fouganthin

Reklama

Fani Harry'ego Pottera za jakiś czas doczekają się przygód nastoletnich czarodziejów w zupełnie nowej odsłonie, która ma być wierną adaptacją powieści. Wszystko to za sprawą serialu HBO Harry Potter, którego premiera jest planowana na 2027 rok. Zdjęcia do produkcji trwają w najlepsze, a znaczna część obsady została już ujawniona. Wiadomo między innymi, że nowymi Harrym, Ronem i Hermioną zostali Dominic McLaughlin, Alastair Stout i Arabella Stanton. Okazuje się, że pod koniec września 2025 roku do świata słynnego Golden Trio miała okazję wkroczyć trójka równie znanych w Wielkiej Brytanii dzieci, czyli książę Jerzy, księżniczka Charlotte i książę Ludwik (obecnie mają odpowiednio 12, 10 i 7 lat). Na miejscu towarzyszyli im rodzice, czyli księżna Kate i książę William.

Książę William i księżna Kate z dziećmi odwiedzili stację Hogsmeade

Stacja Hogsmeade, którą będzie można oglądać w nadchodzącym serialu Harry Potter, tak naprawdę znajduje się w Windsor Great Park. Jest on niedaleko rezydencji Forest Lodge, w której książę Williama i księżna Kate obecnie mieszkają. Okazuje się, że przyszły król Wielkiej Brytanii w piątek 26 września postanowił wybrać się do tej właśnie lokacji wspólnie z rodziną. Dzieciom książęcej pary najwyraźniej bardzo spodobał się magiczny klimat. Jak dowiedział się Daily Mail, książę Jerzy, księżniczka Charlotte i książę Ludwik wrócili na plan dzień później. Tym razem czekał tam na nich sam Harry Potter, czyli Dominic McLaughlin, oraz inny członkowie obsady. Książę Ludwik miał nawet okazję przejechać się pociągiem do Hogwartu.

Relacja z wizyty książęcej pary na planie serialu Harry Potter wkrótce powinna pojawić się w sieci. Mówi się, że dzieci księżnej Kate i księcia Williama są fanami magicznego uniwersum. Królowa Camilla w jednym z odcinków podcastu The Queen's Reading Room ujawniła, że ​​król Karol czytał swoim wnukom powieści J.K. Rowling.