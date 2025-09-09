Harry Potter: Tom Felton o nowym serialu. To go zaskoczyło
Na temat serialu Harry Potter mieli już okazję wypowiedzieć się zarówno fani magicznego uniwersum, jak i osoby związane z serią filmów o czarodziejach. Do ich grona niedawno dołączył Tom Felton. Jakie zdanie na temat nadchodzącej produkcji ma pierwszy odtwórca roli Draco Malfoya?
Za pewien czas trafi na platformę HBO Max trafi serial Harry Potter, w którym w uczniów i nauczycieli ze Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie wcielą się zupełnie nowi aktorzy. Twórcy zdążyli już ujawnić sporą część członków obsady. Wiadomo między innymi, że w Draco Malfoya tym razem wcieli się Lox Pratt. Na temat nadchodzącego serialu niedawno miał okazję wypowiedzieć się poprzedni odtwórca roli bohatera, czyli Tom Felton.
Co Tom Felton sądzi o serialu Harry Potter?
Serial Harry Potter już od dłuższego czasu wzbudza szczególne emocje w mediach społecznościowych. Fani magicznego uniwersum na ten moment mają co do niego mieszane uczucia. Spora część z nich nie może się doczekać, aby zobaczyć Hogwart w zupełnie nowej odsłonie i cieszy się, że serial ma być bardziej wierny książkom. Inni z kolei krytykują produkcję i są przekonani, że ta nie dorówna filmom. Okazuje się, że Tom Felton należy do tego pierwszego grona fanów. W rozmowie z portalem Collider aktor wyznał, że nie może się doczekać serialu. Przyznał też, że jest zaskoczony tym, że świat czarodziejów wciąż ma się tak dobrze:
Premiera serialu Harry Potter jest planowana na początek 2027 roku. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają członkowie jego obsady:
Źródło: Collider