placeholder
Reklama
placeholder

Harry Potter: Tom Felton o nowym serialu. To go zaskoczyło

Na temat serialu Harry Potter mieli już okazję wypowiedzieć się zarówno fani magicznego uniwersum, jak i osoby związane z serią filmów o czarodziejach. Do ich grona niedawno dołączył Tom Felton. Jakie zdanie na temat nadchodzącej produkcji ma pierwszy odtwórca roli Draco Malfoya?
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom felton 
harry potter
Tom Felfon jako Draco Malfoy w serii Harry Potter fot. Warner Bros.
Reklama

Za pewien czas trafi na platformę HBO Max trafi serial Harry Potter, w którym w uczniów i nauczycieli ze Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie wcielą się zupełnie nowi aktorzy. Twórcy zdążyli już ujawnić sporą część członków obsady. Wiadomo między innymi, że w Draco Malfoya tym razem wcieli się Lox Pratt. Na temat nadchodzącego serialu niedawno miał okazję wypowiedzieć się poprzedni odtwórca roli bohatera, czyli Tom Felton

Co Tom Felton sądzi o serialu Harry Potter?

Serial Harry Potter już od dłuższego czasu wzbudza szczególne emocje w mediach społecznościowych. Fani magicznego uniwersum na ten moment mają co do niego mieszane uczucia. Spora część z nich nie może się doczekać, aby zobaczyć Hogwart w zupełnie nowej odsłonie i cieszy się, że serial ma być bardziej wierny książkom. Inni z kolei krytykują produkcję i są przekonani, że ta nie dorówna filmom. Okazuje się, że Tom Felton należy do tego pierwszego grona fanów. W rozmowie z portalem Collider aktor wyznał, że nie może się doczekać serialu. Przyznał też, że jest zaskoczony tym, że świat czarodziejów wciąż ma się tak dobrze:

Jestem bardzo podekscytowany. Nie mogę uwierzyć w to, że świat czarodziejów wciąż ma się tak dobrze. Większości fanów, którzy krzyczą do mnie ''Potter'', jeszcze nie było na świecie, kiedy powstawał pierwszy film. Tak więc jestem naprawdę podekscytowany. Fakt, że kręcą w Leavesden Studios, gdzie kręciliśmy filmy, sprawia, że to wszystko jest trochę surrealistyczne. Nie mogę się doczekać spotkania z nowym Draco.

Zobacz także:

Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton oficjalnie wraca do Harry'ego Pottera! Tak wygląda jako dorosły Draco Malfoy

Harry Potter
-

W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

Premiera serialu Harry Potter jest planowana na początek 2027 roku. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają członkowie jego obsady:

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

arrow-left
Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max
arrow-right

Źródło: Collider

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom felton 
harry potter
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

2 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

3 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

4 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

5 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

6 Rey Kylo Star Wars
-

Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV