Harry Potter: Tom Felton o nowym serialu. To go zaskoczyło

Za pewien czas trafi na platformę HBO Max trafi serial Harry Potter, w którym w uczniów i nauczycieli ze Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie wcielą się zupełnie nowi aktorzy. Twórcy zdążyli już ujawnić sporą część członków obsady. Wiadomo między innymi, że w Draco Malfoya tym razem wcieli się Lox Pratt. Na temat nadchodzącego serialu niedawno miał okazję wypowiedzieć się poprzedni odtwórca roli bohatera, czyli Tom Felton.

Co Tom Felton sądzi o serialu Harry Potter?

Serial Harry Potter już od dłuższego czasu wzbudza szczególne emocje w mediach społecznościowych. Fani magicznego uniwersum na ten moment mają co do niego mieszane uczucia. Spora część z nich nie może się doczekać, aby zobaczyć Hogwart w zupełnie nowej odsłonie i cieszy się, że serial ma być bardziej wierny książkom. Inni z kolei krytykują produkcję i są przekonani, że ta nie dorówna filmom. Okazuje się, że Tom Felton należy do tego pierwszego grona fanów. W rozmowie z portalem Collider aktor wyznał, że nie może się doczekać serialu. Przyznał też, że jest zaskoczony tym, że świat czarodziejów wciąż ma się tak dobrze:

Jestem bardzo podekscytowany. Nie mogę uwierzyć w to, że świat czarodziejów wciąż ma się tak dobrze. Większości fanów, którzy krzyczą do mnie ''Potter'', jeszcze nie było na świecie, kiedy powstawał pierwszy film. Tak więc jestem naprawdę podekscytowany. Fakt, że kręcą w Leavesden Studios, gdzie kręciliśmy filmy, sprawia, że to wszystko jest trochę surrealistyczne. Nie mogę się doczekać spotkania z nowym Draco.

Premiera serialu Harry Potter jest planowana na początek 2027 roku. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają członkowie jego obsady: