W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie
W serialu Harry Potter jeden ze słynnych aktorów powtórzy dokładnie tę samą rolę, którą zagrał już w cyklu filmów o młodym czarodzieju - na tym polu możemy mówić o wielkiej niespodziance. Obsada produkcji HBO powiększyła się również o kilka innych nazwisk.
Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. W ramach obchodzonego corocznie 1 września wydarzenia "Powrót do Hogwartu" oficjalnie ogłoszono, że w nadchodzącym serialu Harry Potter znany już z filmów Warwick Davis ponownie sportretuje profesora Filiusa Flitwicka, czarodzieja półkrwi z goblińskimi korzeniami, który nauczał Zaklęć i Uroków w Szkole Magii i Czarodziejstwa. To pierwszy przypadek, gdy do obsady produkcji HBO dołącza aktor znany z filmowego cyklu - nie jest wykluczone, że podobnych ogłoszeń będzie więcej.
Warto przypomnieć, że Warwick Davis w serii filmów wcielał się także w Gryfka, goblina i pracownika ulokowanego na Ulicy Pokątnej Banku Gringotta. Tę rolę na małym ekranie ma przejąć od niego Leigh Gill.
Serial Harry Potter - nowi członkowie obsady
Do obsady serialu Harry Potter poza Davisem i Gillem dołączyli również:
- Elijah Oshin jako Dean Thomas, członek Gryffindoru, czarodziej półkrwi, który przez wiele lat nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego ojciec jest czarodziejem; w filmach postać grał Alfred Enoch;
- Finn Stephens jako Vincent Crabbe;
- William Nash jako Gregory Goyle - dwie ostatnie postacie należały do Slytherinu, wiernie wykonując rozkazy Draco Malfoya; to czarodzieje czystej krwi, których w filmach portretowali odpowiednio Jamie Waylett i Josh Herdman;
- Sirine Saba jako profesor Pomona Sprout, szefowa Wydziału Zielarstwa w Hogwarcie, zasłynęła z uprawy mandragory i jako opiekunka domu Hufflepuff; w filmach grała ją Miriam Margolyes;
- Richard Durden jako profesor Cuthbert Binns, nauczyciel Historii Magii, którego duch po jego śmierci kontynuował nauczanie; ta postać jak do tej pory pojawiła się jedynie w książkach J.K. Rowling;
- Bríd Brennan jako madame Poppy Pomfrey, pielęgniarka pracująca w skrzydle szpitalnym w Hogwarcie, uchodząca za surową, w rzeczywistości mocno wpierała uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w najtrudniejszych dla nich chwilach; w filmach w jej rolę wcielała się Gemma Jones.
Harry Potter - wygląd postaci według książek. Sztuczna inteligencja pomogła; zdumiewające prace
Premiera serialowego Harry'ego Pottera planowana jest na 2027 rok.
Źródło: Deadline
