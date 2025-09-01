Reklama
W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

W serialu Harry Potter jeden ze słynnych aktorów powtórzy dokładnie tę samą rolę, którą zagrał już w cyklu filmów o młodym czarodzieju - na tym polu możemy mówić o wielkiej niespodziance. Obsada produkcji HBO powiększyła się również o kilka innych nazwisk.
Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. W ramach obchodzonego corocznie 1 września wydarzenia "Powrót do Hogwartu" oficjalnie ogłoszono, że w nadchodzącym serialu Harry Potter znany już z filmów Warwick Davis ponownie sportretuje profesora Filiusa Flitwicka, czarodzieja półkrwi z goblińskimi korzeniami, który nauczał Zaklęć i Uroków w Szkole Magii i Czarodziejstwa. To pierwszy przypadek, gdy do obsady produkcji HBO dołącza aktor znany z filmowego cyklu - nie jest wykluczone, że podobnych ogłoszeń będzie więcej. 

Warto przypomnieć, że Warwick Davis w serii filmów wcielał się także w Gryfka, goblina i pracownika ulokowanego na Ulicy Pokątnej Banku Gringotta. Tę rolę na małym ekranie ma przejąć od niego Leigh Gill. 

Serial Harry Potter - nowi członkowie obsady

Nowa Tiara Przydziału - oficjalne zdjęcie od HBO

Nowa Tiara Przydziału - oficjalne zdjęcie od HBO
fot. HBO
Do obsady serialu Harry Potter poza Davisem i Gillem dołączyli również:

  • Elijah Oshin jako Dean Thomas, członek Gryffindoru, czarodziej półkrwi, który przez wiele lat nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego ojciec jest czarodziejem; w filmach postać grał Alfred Enoch;
  • Finn Stephens jako Vincent Crabbe;
  • William Nash jako Gregory Goyle - dwie ostatnie postacie należały do Slytherinu, wiernie wykonując rozkazy Draco Malfoya; to czarodzieje czystej krwi, których w filmach portretowali odpowiednio Jamie Waylett i Josh Herdman;
  • Sirine Saba jako profesor Pomona Sprout, szefowa Wydziału Zielarstwa w Hogwarcie, zasłynęła z uprawy mandragory i jako opiekunka domu Hufflepuff; w filmach grała ją Miriam Margolyes;
  • Richard Durden jako profesor Cuthbert Binns, nauczyciel Historii Magii, którego duch po jego śmierci kontynuował nauczanie; ta postać jak do tej pory pojawiła się jedynie w książkach J.K. Rowling;
  • Bríd Brennan jako madame Poppy Pomfrey, pielęgniarka pracująca w skrzydle szpitalnym w Hogwarcie, uchodząca za surową, w rzeczywistości mocno wpierała uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w najtrudniejszych dla nich chwilach; w filmach w jej rolę wcielała się Gemma Jones. 

Harry Potter - wygląd postaci według książek. Sztuczna inteligencja pomogła; zdumiewające prace

arrow-left Syriusz Black fot. Imgur/MsBananaAnna/BoredPanda arrow-right
Syriusz Black
Fleur Delacour
Severus Snape
Lily Potter
Nimfadora Tonks
Tom Riddle
Narcyza Malfoy
Harry Potter
Hermiona Granger
Remus Lupin
Argus Filch
Draco Malfoy
Ginny Weasley
Lord Voldemort
Ron Weasley
Luna Lovegood
Fred Weasley
Charlie Weasley
Neville Longbottom
Cho Chang
Lucjusz Malfoy
Bellatrix Lestrange
James Potter
Cedrik Diggory
Dolores Umbridge
Vernon Dursley
Petunia Dursley
Dudley Dursley
Meropa Riddle, matka Voldemorta
Peter Pettigrew
Minerwa McGonagall
Bill Weasley
Gilderoy Lockhart
Pansy Parkinson
Wiktor Krum

Premiera serialowego Harry'ego Pottera planowana jest na 2027 rok. 

Źródło: Deadline

Powiązane osoby

