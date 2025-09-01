W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

HBO

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. W ramach obchodzonego corocznie 1 września wydarzenia "Powrót do Hogwartu" oficjalnie ogłoszono, że w nadchodzącym serialu Harry Potter znany już z filmów Warwick Davis ponownie sportretuje profesora Filiusa Flitwicka, czarodzieja półkrwi z goblińskimi korzeniami, który nauczał Zaklęć i Uroków w Szkole Magii i Czarodziejstwa. To pierwszy przypadek, gdy do obsady produkcji HBO dołącza aktor znany z filmowego cyklu - nie jest wykluczone, że podobnych ogłoszeń będzie więcej.

Warto przypomnieć, że Warwick Davis w serii filmów wcielał się także w Gryfka, goblina i pracownika ulokowanego na Ulicy Pokątnej Banku Gringotta. Tę rolę na małym ekranie ma przejąć od niego Leigh Gill.

Serial Harry Potter - nowi członkowie obsady

Nowa Tiara Przydziału - oficjalne zdjęcie od HBO

Do obsady serialu Harry Potter poza Davisem i Gillem dołączyli również:

Elijah Oshin jako Dean Thomas, członek Gryffindoru, czarodziej półkrwi, który przez wiele lat nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego ojciec jest czarodziejem; w filmach postać grał Alfred Enoch;

Finn Stephens jako Vincent Crabbe;

William Nash jako Gregory Goyle - dwie ostatnie postacie należały do Slytherinu, wiernie wykonując rozkazy Draco Malfoya; to czarodzieje czystej krwi, których w filmach portretowali odpowiednio Jamie Waylett i Josh Herdman;

Sirine Saba jako profesor Pomona Sprout, szefowa Wydziału Zielarstwa w Hogwarcie, zasłynęła z uprawy mandragory i jako opiekunka domu Hufflepuff; w filmach grała ją Miriam Margolyes;

Richard Durden jako profesor Cuthbert Binns, nauczyciel Historii Magii, którego duch po jego śmierci kontynuował nauczanie; ta postać jak do tej pory pojawiła się jedynie w książkach J.K. Rowling;

Bríd Brennan jako madame Poppy Pomfrey, pielęgniarka pracująca w skrzydle szpitalnym w Hogwarcie, uchodząca za surową, w rzeczywistości mocno wpierała uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa w najtrudniejszych dla nich chwilach; w filmach w jej rolę wcielała się Gemma Jones.

Premiera serialowego Harry'ego Pottera planowana jest na 2027 rok.