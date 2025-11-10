Doda oceniła Heweliusza. Zwróciła się z apelem do widzów

fot. Netflix / YouTube @Doda_Official

Od dnia premiery, która odbyła się 5 listopada 2025 roku, nowy serial Netflixa Heweliusz wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka, opowiadająca o tragicznych wydarzeniach związanych z zatonięciem promu, szybko zyskała uznanie za poruszającą historię i znakomite kreacje aktorskie. W gronie osób, które szczególnie doceniły serial, znalazła się także Doda. Wokalistka zdążyła już obejrzeć Heweliusza i podzieliła się swoimi wrażeniami na swoim profilu na Instagramie, zwracając się bezpośrednio do fanów.

Doda zaapelowała do młodszej widowni

Heweliusz od momentu premiery wzbudza ogromne emocje i cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka przedstawia dramatyczne wydarzenia z 1993 roku, kiedy to prom Jan Heweliusz zatonął na Morzu Bałtyckim, zabierając ze sobą życie 55 osób. Twórcy w realistyczny i poruszający sposób oddali atmosferę tragedii, która na zawsze zapisała się w historii polskiej żeglugi. Serial spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i osób publicznych. Wśród tych, którzy nie kryją podziwu dla produkcji, znalazła się m.in. Joanna Racewicz, która w swoich mediach społecznościowych podkreśliła uniwersalny charakter opowieści. Dziennikarka nazwała Heweliusza historią o człowieku, strachu, presji, manipulacji i systemie, który potrafi zniszczyć jednostkę, gdy ta staje się niewygodna. Odniosła się również do własnych doświadczeń, wspominając o żonie kapitana statku.

Teraz głos w sprawie zabrała także Doda, która przyznała, że serial zrobił na niej ogromne wrażenie. Artystka obejrzała całość i opowiedziała o swoich emocjach na InstaStories. Wokalistka nie kryła zachwytu poziomem realizacji i przyznała, że Heweliusz w niczym nie ustępuje zagranicznym, wysokobudżetowym produkcjom:

To, jak pokazano katastrofę zatonięcia statku, w ogóle nie odbiega od zagranicznych, wysokobudżetowych produkcji. Czułam ogromną dumę, bo było to tak wiarygodne, przerażające. Tak dobrze utrzymany dramatyzm. Wielki szacunek dla całej ekipy i produkcji.

W drugiej części swojej relacji piosenkarka zwróciła się do młodszej widowni, zachęcając ją do obejrzenia serialu nie tylko ze względu na jego wartość artystyczną, ale również edukacyjną. Jej zdaniem produkcja pokazuje nie tylko skalę tragedii, ale też dramat jednostki zmagającej się z niesprawiedliwością i bezsilnością wobec działań władzy, policji czy sądów:

Polecam młodym ludziom, żeby zobaczyli, nawet nie tylko to, czym jest prawdziwa tragedia, ale czym jest znalezienie się w takiej sytuacji, kiedy Polak Polakowi potrafi zgotować piekło przez działania władzy, policji czy sądu. Kiedy ta bezsilność, brak sprawiedliwości i przede wszystkim brak oddania jakiejkolwiek czci czy szacunku są tak okrutne.

Na koniec Doda wyraziła nadzieję, że serial choć w niewielkim stopniu rozbudzi w młodych widzach empatię, w czasach, gdy ich codzienność wypełniają krótkie filmiki na YouTubie i internetowe wyzwania na TikToku.

