Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Doda oceniła Heweliusza. Zwróciła się z apelem do widzów

Nowy serial Netflixa Heweliusz opowiada o tragedii promu z 1993 roku i wywołuje silne emocje wśród widzów. Choć od premiery minęło zaledwie kilka dni, Doda zdążyła już obejrzeć produkcję i podzieliła się swoimi wrażeniami, zachęcając młodszych widzów do odkrycia tej poruszającej historii.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Heweliusz 
Doda netflix
Heweliusz fot. Netflix / YouTube @Doda_Official
Reklama

Od dnia premiery, która odbyła się 5 listopada 2025 roku, nowy serial Netflixa Heweliusz wzbudza duże zainteresowanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka, opowiadająca o tragicznych wydarzeniach związanych z zatonięciem promu, szybko zyskała uznanie za poruszającą historię i znakomite kreacje aktorskie. W gronie osób, które szczególnie doceniły serial, znalazła się także Doda. Wokalistka zdążyła już obejrzeć Heweliusza i podzieliła się swoimi wrażeniami na swoim profilu na Instagramie, zwracając się bezpośrednio do fanów.

Zobacz także:

Zdjęcie z serialu Heweliusz
-

Nie tylko Heweliusz. Te największe polskie katastrofy wstrząsnęły krajem

Fragment plakatu serialu Heweliusz
-

Heweliusz ze światowym sukcesem. Osiągnął to po zaledwie dobie

Doda zaapelowała do młodszej widowni 

Heweliusz od momentu premiery wzbudza ogromne emocje i cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka przedstawia dramatyczne wydarzenia z 1993 roku, kiedy to prom Jan Heweliusz zatonął na Morzu Bałtyckim, zabierając ze sobą życie 55 osób. Twórcy w realistyczny i poruszający sposób oddali atmosferę tragedii, która na zawsze zapisała się w historii polskiej żeglugi. Serial spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i osób publicznych. Wśród tych, którzy nie kryją podziwu dla produkcji, znalazła się m.in. Joanna Racewicz, która w swoich mediach społecznościowych podkreśliła uniwersalny charakter opowieści. Dziennikarka nazwała Heweliusza historią o człowieku, strachu, presji, manipulacji i systemie, który potrafi zniszczyć jednostkę, gdy ta staje się niewygodna. Odniosła się również do własnych doświadczeń, wspominając o żonie kapitana statku.

Teraz głos w sprawie zabrała także Doda, która przyznała, że serial zrobił na niej ogromne wrażenie. Artystka obejrzała całość i opowiedziała o swoich emocjach na InstaStories. Wokalistka nie kryła zachwytu poziomem realizacji i przyznała, że Heweliusz w niczym nie ustępuje zagranicznym, wysokobudżetowym produkcjom:

To, jak pokazano katastrofę zatonięcia statku, w ogóle nie odbiega od zagranicznych, wysokobudżetowych produkcji. Czułam ogromną dumę, bo było to tak wiarygodne, przerażające. Tak dobrze utrzymany dramatyzm. Wielki szacunek dla całej ekipy i produkcji.

W drugiej części swojej relacji piosenkarka zwróciła się do młodszej widowni, zachęcając ją do obejrzenia serialu nie tylko ze względu na jego wartość artystyczną, ale również edukacyjną. Jej zdaniem produkcja pokazuje nie tylko skalę tragedii, ale też dramat jednostki zmagającej się z niesprawiedliwością i bezsilnością wobec działań władzy, policji czy sądów:

Polecam młodym ludziom, żeby zobaczyli, nawet nie tylko to, czym jest prawdziwa tragedia, ale czym jest znalezienie się w takiej sytuacji, kiedy Polak Polakowi potrafi zgotować piekło przez działania władzy, policji czy sądu. Kiedy ta bezsilność, brak sprawiedliwości i przede wszystkim brak oddania jakiejkolwiek czci czy szacunku są tak okrutne.

Na koniec Doda wyraziła nadzieję, że serial choć w niewielkim stopniu rozbudzi w młodych widzach empatię, w czasach, gdy ich codzienność wypełniają krótkie filmiki na YouTubie i internetowe wyzwania na TikToku.

Heweliusz - zwiastun

Źródło: Instagram @dodaqueen

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Heweliusz 
Doda netflix
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2025
Oglądaj TERAZ Heweliusz Dramat

Najnowsze

1 Donald Trump
-

Dyrektor generalny BBC podaje się do dymisji. Donald Trump triumfuje

2 Dynamic Duo
-

Joker pojawi się w nowej animacji DC Studios? Zdjęcia zza kulis zdają się to sugerować

3 megalopolis
-

Francis Ford Coppola wyprzedaje majątek, aby pokryć straty Megalopolis. Pod młotek poszła wyspa

4 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman - hit finansowy czy porażka? Wedle nowych raportów - i jedno i drugie

5 Jedyna - Pluribus
-

Nowy serial science fiction, o którym mówi cały internet. Jego tytuł ma ukryty sens

6 4. Jedenastka/Jane Hopper
-

Millie Bobby Brown niczym Tom Cruise w finale Stranger Things. Jedenastkę czeka dużo akcji

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV