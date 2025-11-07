Przeczytaj w weekend
Nie tylko Heweliusz. Te największe polskie katastrofy wstrząsnęły krajem

Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz. Serial opowiada o prawdziwej katastrofie, która miała miejsce 14 stycznia 1993 roku. Zatonięcie promu MF Jan Heweliusz to jedna z licznych największych katastrof w naszym kraju. Co jeszcze się do nich zalicza?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Heweliusz 
Zdjęcie z serialu Heweliusz fot. Netflix
O katastrofie promu MF Jan Heweliusz, która miała miejsce 14 stycznia 1993 roku., w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno. Wszystko to za sprawą 5-odcinkowej dramatyczno-historycznej superprodukcji Heweliusz w reżyserii Jana Holoubka, którą można oglądać na Netflixie od 5 listopada 2025 roku. MF Jan Heweliusz to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morska, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Nie jest to jedyna katastrofa, która wstrząsnęła mieszkańcami naszego kraju. 

Największe katastrofy w Polsce

W Polsce poza katastrofą promu MF Jan Heweliusz na przestrzeni lat miały miejsce liczne zdarzenia takie jak powodzie czy katastrofy lotnicze, które doprowadziły do śmierci dziesiątek, a nawet tysięcy osób. Do jednej z katastrof, która spowodowała znaczną liczbę zgonów, zalicza się zatopienie statku Wilhelm Gustloff, do którego doszło w 1945 roku.  O tym, jakie jeszcze katastrofy wstrząsnęły opinią publiczną w naszym kraju, możecie przekonać się w poniższej galerii. Znajdziecie tam streszczenia każdej z nich, zawierające informacje, co dokładnie spowodowało tragedię i ile osób zostało zabitych lub rannych. 

Zatopienie statku Wilhelm Gustloff (1945)

Do zatonięcia niemieckiego statku pasażerskiego Wilhelm Gustloff, który wyruszył z Gdyni, doszło 30 stycznia 1945 roku na Morzu Bałtyckim. Tego dnia storpedował go radziecki okręt podwodny S-13. Wilhelm Gustloff znalazł się na dnie w ciągu kilkunastu minut po trafieniu przez trzy torpedy. W katastrofie zginęło od 6 do 10 tysięcy osób. Jest to największa tragedia morska w historii. Z wraku uratowano tylko około 1200 osób.

Zatopienie statku Wilhelm Gustloff (1945)
fot. Wikimedia Commons: Bundesarchiv, Bild 183-H27992 / Sönnke, Hans / CC-BY-SA 3.0
Źródło: Wikimedia Commons

Klaudia Woźniak
