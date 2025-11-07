Nie tylko Heweliusz. Te największe polskie katastrofy wstrząsnęły krajem

fot. Netflix

O katastrofie promu MF Jan Heweliusz, która miała miejsce 14 stycznia 1993 roku., w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno. Wszystko to za sprawą 5-odcinkowej dramatyczno-historycznej superprodukcji Heweliusz w reżyserii Jana Holoubka, którą można oglądać na Netflixie od 5 listopada 2025 roku. MF Jan Heweliusz to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morska, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Nie jest to jedyna katastrofa, która wstrząsnęła mieszkańcami naszego kraju.

Największe katastrofy w Polsce

W Polsce poza katastrofą promu MF Jan Heweliusz na przestrzeni lat miały miejsce liczne zdarzenia takie jak powodzie czy katastrofy lotnicze, które doprowadziły do śmierci dziesiątek, a nawet tysięcy osób. Do jednej z katastrof, która spowodowała znaczną liczbę zgonów, zalicza się zatopienie statku Wilhelm Gustloff, do którego doszło w 1945 roku. O tym, jakie jeszcze katastrofy wstrząsnęły opinią publiczną w naszym kraju, możecie przekonać się w poniższej galerii. Znajdziecie tam streszczenia każdej z nich, zawierające informacje, co dokładnie spowodowało tragedię i ile osób zostało zabitych lub rannych.