Heweliusz ze światowym sukcesem. Osiągnął to po zaledwie dobie

Na początku listopada 2025 roku na Netflixie pojawiła się 5-odcinkowa dramatyczno-historyczna superprodukcja Heweliusz w reżyserii Jana Holoubka. Wzięło w niej udział aż 3000 statystów, 140-osobowa ekipa filmową oraz 120 zawodowych aktorów. Jest ona inspirowana prawdziwą historią katastrofy promu MF Jan Heweliusz, która miała miejsce 14 stycznia 1993 roku. MF Jan Heweliusz to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morska, na której zginęli wszyscy pasażerowie.

Heweliusz w TOP 10 seriali Netflixa na świecie

Twórcy Heweliusz mają powody do zadowolenia. 6 listopada 2025 roku, czyli zaledwie dzień po swojej premierze, produkcja pojawiła się w rankingu TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa na świecie, zajmując 7. miejsce. Tuż przed Heweliuszem znalazł się serial Amsterdam Empire, a 8. miejsce zajęła produkcja Physical: Asia. Warto wspomnieć, że produkcja wyreżyserowana przez Jana Holoubka bardzo dobrze wypada również w serwisie IMDb. Obecnie ma średnią ocen wynoszącą 7.6 z 10 gwiazdek (przy 285 ocenach).

O tym, jak obecnie wygląda wspomniany ranking, możecie przekonać się poniżej:

