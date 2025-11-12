Heweliusz z kolejnym sukcesem. Robi furorę na świecie

fot. Netflix

Reklama

Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz. Ta 5-odcinkowa dramatyczno-historyczna superprodukcja w reżyserii Jana Holoubka jest inspirowana prawdziwą historią katastrofy promu MF Jan Heweliusz, która miała miejsce 14 stycznia 1993 roku. MF Jan Heweliusz to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morska, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Serial Heweliusz podbił serca widzów i krytyków, a zaledwie dzień po swojej premierze pojawił się w rankingu TOP 10 najpopularniejszych seriali Netflixa na świecie, zajmując 7. miejsce. Na jego kolejny sukces nie trzeba było długo czekać.

Serial Heweliusz hitem na Netflixie

Heweliusz wciąż cieszy się znaczną popularnością nie tylko wśród polskich widzów. Okazuje się, że serial znalazł się również w udostępnionym na oficjalnej stronie Netflixa przeglądzie 10 najlepszych seriali nieanglojęzycznych. Aktualnie zajmuje tam 4. miejsce. Według rankingu Heweliusza wyświetlono już ponad 3,300,000 razy. Na podium znalazły się 1. sezony produkcji Władcy Rio (5,900,000 wyświetleń), Inwigilacja (5,300,000 wyświetleń) oraz Silni i sprawni: Azja (3,600,000 wyświetleń). Na 5. miejscu zestawienia zaraz za Heweliuszem aktualnie znajduje się z kolei 2. sezon serialu Bez tchu (2,900,000 wyświetleń).

fot. netflix.com