Heweliusz: obsada. Poznajcie bohaterów serialu

Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz inspirowany historią katastrofy tytułowego promu, która miała u wybrzeży wyspy Rugia miejsce 14 stycznia 1993 roku. Jakie nazwiska znalazły się w gwiazdorskiej obsadzie produkcji w reżyserii Jana Holoubka?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Heweliusz 
netflix
Zdjęcia promujące serial Heweliusz fot. Netflix
 Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz inspirowany prawdziwą historią promu MF Jan Heweliusz. Jest to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Twórcy serialu - Jan Holoubek (reżyser) i Kasper Bajon (scenarzysta) - podkreślają, że jest on ich wizją artystyczną, dlatego niektóre postaci i zdarzenia zostały zmienione lub stworzone na potrzeby fabuły

Obsada serialu Heweliusz. W jakie postacie wcielają się aktorzy?

Heweliusz nie bez powodu jest określany jako superprodukcja. W serialu wzięło bowiem udział ponad 120 zawodowych aktorów i aż 3000 statystów. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Magdalena Różczka, Michalina Łabacz, Michał Żurawski, Tomasz Schuchardt, Borys Szyc oraz Konrad Eleryk. Poniżej możecie zobaczyć, kto jeszcze gra w Heweliuszu i w jakie postacie wcielają się poszczególnie członkowie obsady: 

  • Tomasz Schuchardt jako Kaczkowski
  • Magdalena Różczka jako Jolanta Ułasiewicz
  • Michał Żurawski jako Binter
  • Magdalena Zawadzka jako matka Bintera
  • Jan Englert jako ojciec Bintera
  • Borys Szyc jako kapitan Ułasiewicz (istniał naprawdę)
  • Jacek Koman jako mec. Ignacy Budzisz
  • Konrad Eleryk jako Wiktor Skirmuntt
  • Justyna Wasilewska jako Kaczkowska
  • Anna Dereszowska jako Zylbern
  • Andrzej Konopka jako Kubara
  • Mirosław Zbrojewicz jako Kurzak - kapitan portu
  • Magdalena Osińska jako stewardessa Ola
  • Dominika Kluźniak jako Zaborek
  • Julian Świeżewski jako kurier wojskowy
  • Joachim Lamża jako Sulik
  • Piotr Rogucki jako Szwedes
  • Michał Pawlik jako Zawadzki
  • Konrad Eleryk jako Skirmutt
  • Mia Goti jako Aga
  • Marcin Jan Januszkiewicz jako Ferenc
  • Mateusz Górski jako Zajdel
  • Piotr Lukaszczyk jako Korczyński
  • Michalina Łabacz jako Jadwiga Skirmuntt
  • Mirosław Kropielnicki jako Kosiorek
  • Łukasz Lewandowski jako Krzypczyński
  • Dariusz Chojnacki jako Karpiel
  • Jacek Beler jako Lemański

Zobacz także:

Zdjęcie promu Heweliusz i grafika promująca serial Netflixa
-

Heweliusz: prawdziwa historia. Co wydarzyło się w 1993 roku?

Heweliusz
-

Heweliusz - porażający zwiastun. Takiego polskiego serialu jeszcze nie było!

Źródło: Netflix

Co o tym sądzisz?
