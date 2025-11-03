fot. Netflix

Reklama

Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz inspirowany prawdziwą historią promu MF Jan Heweliusz. Jest to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Twórcy serialu - Jan Holoubek (reżyser) i Kasper Bajon (scenarzysta) - podkreślają, że jest on ich wizją artystyczną, dlatego niektóre postaci i zdarzenia zostały zmienione lub stworzone na potrzeby fabuły.

Obsada serialu Heweliusz. W jakie postacie wcielają się aktorzy?

Heweliusz nie bez powodu jest określany jako superprodukcja. W serialu wzięło bowiem udział ponad 120 zawodowych aktorów i aż 3000 statystów. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Magdalena Różczka, Michalina Łabacz, Michał Żurawski, Tomasz Schuchardt, Borys Szyc oraz Konrad Eleryk. Poniżej możecie zobaczyć, kto jeszcze gra w Heweliuszu i w jakie postacie wcielają się poszczególnie członkowie obsady:

Tomasz Schuchardt jako Kaczkowski

jako Kaczkowski Magdalena Różczka jako Jolanta Ułasiewicz

jako Jolanta Ułasiewicz Michał Żurawski jako Binter

jako Binter Magdalena Zawadzka jako matka Bintera

jako matka Bintera Jan Englert jako ojciec Bintera

jako ojciec Bintera Borys Szyc jako kapitan Ułasiewicz (istniał naprawdę)

jako kapitan Ułasiewicz Jacek Koman jako mec. Ignacy Budzisz

jako mec. Ignacy Budzisz Konrad Eleryk jako Wiktor Skirmuntt

jako Wiktor Skirmuntt Justyna Wasilewska jako Kaczkowska

jako Kaczkowska Anna Dereszowska jako Zylbern

jako Zylbern Andrzej Konopka jako Kubara

jako Kubara Mirosław Zbrojewicz jako Kurzak - kapitan portu

jako Kurzak - kapitan portu Magdalena Osińska jako stewardessa Ola

jako stewardessa Ola Dominika Kluźniak jako Zaborek

jako Zaborek Julian Świeżewski jako kurier wojskowy

jako kurier wojskowy Joachim Lamża jako Sulik

jako Sulik Piotr Rogucki jako Szwedes

jako Szwedes Michał Pawlik jako Zawadzki

jako Zawadzki Konrad Eleryk jako Skirmutt

jako Skirmutt Mia Goti jako Aga

jako Aga Marcin Jan Januszkiewicz jako Ferenc

jako Ferenc Mateusz Górski jako Zajdel

jako Zajdel Piotr Lukaszczyk jako Korczyński

jako Korczyński Michalina Łabacz jako Jadwiga Skirmuntt

jako Jadwiga Skirmuntt Mirosław Kropielnicki jako Kosiorek

jako Kosiorek Łukasz Lewandowski jako Krzypczyński

jako Krzypczyński Dariusz Chojnacki jako Karpiel

jako Karpiel Jacek Beler jako Lemański