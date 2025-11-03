Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz inspirowany prawdziwą historią promu MF Jan Heweliusz. Jest to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z Polski, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. Twórcy serialu - Jan Holoubek (reżyser) i Kasper Bajon (scenarzysta) - podkreślają, że jest on ich wizją artystyczną, dlatego niektóre postaci i zdarzenia zostały zmienione lub stworzone na potrzeby fabuły.
Obsada serialu Heweliusz. W jakie postacie wcielają się aktorzy?
Heweliusz nie bez powodu jest określany jako superprodukcja. W serialu wzięło bowiem udział ponad 120 zawodowych aktorów i aż 3000 statystów. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Magdalena Różczka, Michalina Łabacz, Michał Żurawski, Tomasz Schuchardt, Borys Szyc oraz Konrad Eleryk. Poniżej możecie zobaczyć, kto jeszcze gra w Heweliuszu i w jakie postacie wcielają się poszczególnie członkowie obsady:
- Tomasz Schuchardt jako Kaczkowski
- Magdalena Różczka jako Jolanta Ułasiewicz
- Michał Żurawski jako Binter
- Magdalena Zawadzka jako matka Bintera
- Jan Englert jako ojciec Bintera
- Borys Szyc jako kapitan Ułasiewicz (istniał naprawdę)
- Jacek Koman jako mec. Ignacy Budzisz
- Konrad Eleryk jako Wiktor Skirmuntt
- Justyna Wasilewska jako Kaczkowska
- Anna Dereszowska jako Zylbern
- Andrzej Konopka jako Kubara
- Mirosław Zbrojewicz jako Kurzak - kapitan portu
- Magdalena Osińska jako stewardessa Ola
- Dominika Kluźniak jako Zaborek
- Julian Świeżewski jako kurier wojskowy
- Joachim Lamża jako Sulik
- Piotr Rogucki jako Szwedes
- Michał Pawlik jako Zawadzki
- Konrad Eleryk jako Skirmutt
- Mia Goti jako Aga
- Marcin Jan Januszkiewicz jako Ferenc
- Mateusz Górski jako Zajdel
- Piotr Lukaszczyk jako Korczyński
- Michalina Łabacz jako Jadwiga Skirmuntt
- Mirosław Kropielnicki jako Kosiorek
- Łukasz Lewandowski jako Krzypczyński
- Dariusz Chojnacki jako Karpiel
- Jacek Beler jako Lemański
