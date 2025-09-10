placeholder
Reklama
placeholder

Heweliusz - porażający zwiastun. Takiego polskiego serialu jeszcze nie było!

Pełny zwiastun serialu Netflixa pod tytułem Heweliusz trafił do sieci. Pokazuje katastrofę promu, która wydarzyła się naprawdę, i robi to w sposób, jakiego w polskim kinie i telewizji jeszcze nie widzieliśmy.
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Heweliusz 
netflix zwiastun
Heweliusz fot. materiały prasowe
Reklama

Pełny zwiastun serialu Heweliusz ma napięcie, klimat i imponujące ujęcia katastrofy promu. Tak wyglądającego polskiego serialu jeszcze nie widzieliśmy. Za sterami projektu stoi Jan Holoubek - twórca takich hitów jak Rojst oraz Wielka woda. Nowy serial został stworzony przez Netflixa i zadebiutuje na platformie już 5 listopada.

Heweliusz - zwiastun

Heweliusz to fikcyjna opowieść - tajemniczy, pełen zwrotów akcji dramat, którego bohaterowie inspirowani są prawdziwymi wątkami i wspomnieniami zaczerpniętymi ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw – zarówno osób związanych z zatonięciem, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, które przez lata walczyły o dobre imię swoje i swoich bliskich.

Heweliusz - opis fabuły

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w kierunku szwedzkiego Ystad. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny muszą zmierzyć się z mroczną stroną ludzkiej natury, podejmując równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz o zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Heweliusz

arrow-left
Heweliusz
fot. Robert Pałka
arrow-right

W obsadzie Heweliusza znaleźli się: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Konrad Eleryk, Justyna Wasilewska, Joachim Lamża, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz i inni.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Heweliusz 
netflix zwiastun
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Obecność 4
-

Obecność 4 robi kosmiczne wyniki, ale franczyza może być w tarapatach. Dlaczego?

2 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Bruce Willis jako bohater kina hollywoodzkiego - premiera biografii aktora

3 Dune: Awakening - rozdział 2
-

Dune Awakening z nową, darmową zawartością! Zobaczcie zwiastun drugiego rozdziału

4 Bioshock
-

Na której grze oprze się filmowa adaptacja BioShock? Twórca o przyczynach opóźnienia prac

5 Krem of the Yellow Hills
-
Plotka

Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign

6 Batman: Arkham Shadow
-
Plotka

Aktor się wygadał, będzie nowa gra z serii Batman: Arkham. Nie wszyscy będą zadowoleni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e174

Moda na sukces

s38e167

Zatoka serc

s27e26

Big Brother (US)

s42e03

s20e18

America’s Got Talent

s2025e177

Anderson Cooper 360

s05e01

Miłość jest ślepa: Brazylia

s11e09

The Amazing Race Canada
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guy Ritchie
Guy Ritchie

ur. 1968, kończy 57 lat

Chris Columbus
Chris Columbus

ur. 1958, kończy 67 lat

Ryan Phillippe
Ryan Phillippe

ur. 1974, kończy 51 lat

Colin Firth
Colin Firth

ur. 1960, kończy 65 lat

Elyse Levesque
Elyse Levesque

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

10

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV