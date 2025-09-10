Heweliusz - porażający zwiastun. Takiego polskiego serialu jeszcze nie było!
Pełny zwiastun serialu Netflixa pod tytułem Heweliusz trafił do sieci. Pokazuje katastrofę promu, która wydarzyła się naprawdę, i robi to w sposób, jakiego w polskim kinie i telewizji jeszcze nie widzieliśmy.
Pełny zwiastun serialu Heweliusz ma napięcie, klimat i imponujące ujęcia katastrofy promu. Tak wyglądającego polskiego serialu jeszcze nie widzieliśmy. Za sterami projektu stoi Jan Holoubek - twórca takich hitów jak Rojst oraz Wielka woda. Nowy serial został stworzony przez Netflixa i zadebiutuje na platformie już 5 listopada.
Heweliusz - zwiastun
Heweliusz to fikcyjna opowieść - tajemniczy, pełen zwrotów akcji dramat, którego bohaterowie inspirowani są prawdziwymi wątkami i wspomnieniami zaczerpniętymi ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw – zarówno osób związanych z zatonięciem, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, które przez lata walczyły o dobre imię swoje i swoich bliskich.
Heweliusz - opis fabuły
13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w kierunku szwedzkiego Ystad. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny muszą zmierzyć się z mroczną stroną ludzkiej natury, podejmując równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz o zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
W obsadzie Heweliusza znaleźli się: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Konrad Eleryk, Justyna Wasilewska, Joachim Lamża, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz i inni.
Źródło: Netflix
