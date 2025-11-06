Reklama
Raper Wini zagrał w nowym serialu Netfliksa. W kogo wcielił się w Heweliuszu?

Od 5 listopada 2025 roku na Netflixie można oglądać serial Heweliusz. W tej superprodukcji w reżyserii Jana Holoubka nie brakuje gwiazdorskiej obsady. W jej gronie znalazł się raper Wini. W jakiego bohatera się wcielił?
Klaudia Woźniak
Tagi:  Heweliusz 
wini
Zdjęcie rapera Winiego i plakat z serialu Heweliusz fot. Netflix / YouTube: StoproRap
Na początku listopada 2025 roku na Netflixie pojawiła się dramatyczno-historyczna superprodukcja Heweliusz inspirowana prawdziwą historią katastrofy promu MF Jan Heweliusz. Miała ona miejsce 14 stycznia 1993 roku. MF Jan Heweliusz to pierwszy prom pełnomorski pochodzący z naszego kraju, który został utracony w katastrofie oraz jedyna w całej historii PMH utracona jednostka morską, na której zginęli wszyscy pasażerowie. W 5-odcinkowym serialu w reżyserii Jana Holoubka wzięło udział aż 3000 statystów, 140-osobowa ekipa filmową oraz 120 zawodowych aktorów. Wśród nich znaleźli się między innymi Magdalena Różczka, Michalina Łabacz, Michał Żurawski, Anna Dereszowka, Jacek Koman, Jan Englert, Dominika Kluźniak, Tomasz Schuchardt, Borys Szyc czy Konrad Eleryk. W gronie gwiazd nie zabrakło również znanego z działalności w Stoprocent rapera Winiego. Nie wcielił się w samego siebie. 

Raper Wini w Heweliuszu. Kogo zagrał?

Heweliuszu Wini zagrał epizodyczną rolę, wcielając się w kierownika firmy Juvex. Warto wspomnieć, że nie jest to jego pierwsza rola. Rapera wcześniej można było oglądać w  innych cieszących się popularnością produkcjach takich jak Rojst czy Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, gdzie zagrał Ziomasa.

Raper Wini w serialu Heweliuszfot. Netflix

Zobacz także:

Zdjęcia promujące serial Heweliusz
-

Heweliusz: obsada. Poznajcie bohaterów serialu

Zdjęcie promu Heweliusz i grafika promująca serial Netflixa
-

Heweliusz: prawdziwa historia. Co wydarzyło się w 1993 roku?

Źródło: Netflix

