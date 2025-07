Superman czyni dobro w prawdziwym świecie. Wpływ filmu zaskoczył wszystkich

fot. materiały prasowe

W filmie Superman tytułowy bohater opiekuje się psem z planety Krypton o imieniu Krypto, który również obdarzony jest supermocami. Według nowych danych, które zaskoczyły wszystkich, dzięki temu pieskowi i Supermanowi nastąpił gigantyczny wzrost zainteresowania adopcją psów.

Superman i Krypto – bohaterowie w prawdziwym świecie

Według danych z aplikacji Woofz, która jest jedną z największych i najpopularniejszych na świecie, poświęconych szkoleniu psów, po weekendzie otwarcia Supermana nastąpił wzrost zainteresowania adopcją psów w Google’u w Stanach Zjednoczonych. Według ich danych frazę „adopt a dog near me” (adopcja psa w mojej okolicy) wpisywano o 513% więcej niż przed premierą Supermana. Natomiast frazę „rescue dog adoption near me” (adopcja psa ze schroniska w mojej okolicy) wpisywano o 163% więcej. Do tego „adopt a puppy” (adopcja szczeniaka) zanotowało wzrost o 31%.

Co ciekawe, internauci wpisywali nawet rasę psa Krypto, bo chcieli takiego samego psiaka jak ten z ekranu, więc fraza „adopt a schnauzer” (adopcja sznaucera) była wpisywana w Google’u o 299% więcej razy. Co ciekawe, sam Krypto jest raczej mieszanką teriera ze sznaucerem, bo jego rasa nie jest określona.

Fot. Materiały prasowe

CEO firmy Woofz jednak przestrzega ludzi, którzy na fali emocji po filmie adoptują psy:

– Adopcja to prawdziwe zobowiązanie. Hype po filmie może zmaleć, ale wasz pies zostanie, więc upewnijcie się, że jesteście gotowi poświęcić mu czas, dać opiekę i szkolenie, którego potrzebuje i na które zasługuje.

Przypomnijmy, że Krypto to postać z komiksów DC Comics. Filmowa wersja jest inspirowana psem reżysera, imieniem Ozu, którego adoptował podczas pracy nad scenariuszem filmu. Wspominał, że miał problemy ze szkoleniem szczeniaka i wówczas zaczął się zastanawiać, jak trudniejsze byłoby to zadanie, gdyby miał supermoce. Dlatego podjął decyzję, by wprowadzić Krypto w takiej wersji na ekrany.

W ramach celebracji premiery filmu Warner Bros. w dniach 1–10 lipca pokrywało wszystkie adopcje psów w Best Friends Animal Society na terenie Stanów Zjednoczonych. Doprowadziło to do adopcji 454 zwierzaków.

