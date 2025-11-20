Reklama
Jedyna: kiedy premiery kolejnych odcinków serialu?

W listopadzie na Apple TV+ pojawił się serial Jedyna, który szybko stał się wielkim hitem nie tylko w Polsce. Na wspomnianej platformie są już dostępne pierwsze odcinki serialu. Kiedy swojej premiery doczekają się kolejne odcinki?
Klaudia Woźniak
Tagi:  jedyna 
apple tv +
Zdjęcie z serialu Jedyna fot. Apple TV+
Serial Jedyna jest dostępny na platformie Apple TV+. Dzieło Vince'a Gilligana potrzebowało zaledwie kilku dni, aby stać się jedną z najlepiej ocenianych produkcji dostępnych w streamingu. W serwisie IMDb ma na ten moment aż 8.6 gwiazdek przy 27 tysiącach ocen. Serial cieszy się szczególną popularnością w Polsce również ze względu na to, że bohaterkę o imieniu Zosia gra w nim aktorka Karolina Wydra. W obsadzie serialu znalazła się też między innymi Rhea Seehorn. To właśnie ona wciela się w główną bohaterkę - Carol. Jest ona jedyną nieszczęśliwą osobą w świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia, w którym wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Carol musi zrobić wszystko uratować świat przed... szczęściem.

Jedyna: kiedy premiery odcinków na Apple TV+?

Serial Jedyna miał swoją premierę na Apple TV+ 7 listopada 2025 roku i ma 9 odcinków. Pojawiają się one na platformie co piątek. Daty premier poszczególnych odcinków znajdziecie poniżej:

  • Odcinek 1: 7 listopada 2025
  • Odcinek 2: 7 listopada 2025
  • Odcinek 3: 14 listopada 2025
  • Odcinek 4: 21 listopada 2025
  • Odcinek 5: 28 listopada 2025
  • Odcinek 6: 5 grudnia 2025
  • Odcinek 7: 12 grudnia 2025
  • Odcinek 8: 19 grudnia 2025
  • Odcinek 9: 26 grudnia 2025 

Jedyna - zwiastun serialu

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon
Jedyna: sezon 1, odcinek 1-7 - recenzja

Zdjęcie z serialu Jedyna
Polka w serialu Jedyna. Kim jest Karolina Wydra, która wciela się w Zosię?

Źródło: Apple TV+

Powiązane seriale

8,6

2025
Jedyna
Jedyna Dramat

