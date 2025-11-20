Reklama
Polka w serialu Jedyna. Kim jest Karolina Wydra, która wciela się w Zosię?

Serial Jedyna stał się prawdziwym hitem na platformie Apple TV+ i cieszy się bardzo dobrymi opiniami. W jego obsadzie znalazła się polsko-amerykańska aktorka i modelka​ Karolina Wydra. Co warto o niej wiedzieć i z jakich jeszcze produkcji dała się poznać?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z serialu Jedyna fot. Apple TV+
Jedyna to produkcja Vince'a Gilligana dostępna na Apple TV+, która rozgrywa się w świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia. Wszyscy są tam nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy, poza Carol (Rhea Seehorn), która jest określana jako najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi. To właśnie ona ma za zadanie uratować świat przed... szczęściem. Serial miał swoją premierę 7 listopada 2025 roku i cieszy się świetnymi opiniami nie tylko w Polsce. W serwisie IMDb ma na ten moment aż 8.6 gwiazdek przy 27 tysiącach ocen. Produkcja przykuwa uwagę polskich widzów nie tylko z powodu dobrych opinii ale też tego, że w bohaterkę o imieniu Zosia wciela się w niej Karolina Wydra. Co warto wiedzieć o urodzonej w Opolu aktorce?

Kim jest Karolina Wydra, Zosia z serialu Jedyna?

Karolina Wydra to nie tylko Zosia z serialu Jedyna. Polsko-amerykańska aktorka i modelka wcześniej dała się poznać widzom między innymi z serialu Dr House. W dwóch ostatnich sezonach serialu 44-latka wcieliła się w rolę żony tytułowego bohatera, pochodzącą z Ukrainy Dominikę PetrovąDr House ożenił się z nią tylko po to, aby uzyskać status stałego rezydenta w Stanach Zjednoczonych, a w zamian za to zyskał kogoś, kto gotowałby dla niego i sprzątał. 

Karolina Wydra dała się poznać widzom również w innych zagranicznych produkcji. Od 2013 do 2014 roku można było ją oglądać w roli Violet Mazurski w dostępnym na HBO Max serialu Czysta krew. Poza tym zagrała w filmie Shadows (Luna), serialu Miasto zła (jako Dianne Gibbons), dostępnym na Prime Video filmie Wcielenie (jako Anna), dostępnym na tej samej platformie serialu Pete kombinator (jako Karolina), oraz filmie Czas rozliczenia (jako Simone / Jennifer).

Źródło: Apple TV+ / IMDb

Klaudia Woźniak
