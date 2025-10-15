Jennifer Aniston szczerze o szkolnych latach. Była dobrą uczennicą?

Jennifer Aniston (Przyjaciele, Millerowie, The Morning Show) od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych amerykańskich aktorek. 56-latka chętnie udziela wywiadów, w których dzieli się nie tylko rzeczami związanymi ze swoim zawodem, ale też ciekawostkami z życia prywatnego. W październiku 2025 roku przyjęła zaproszenie do podcastu Daxa Sheparda Armchair Expert. Podczas wywiadu postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami ze szkolnych lat i nie ukrywała, że nie była dobrą uczennicą.
Jennifer Aniston twierdzi, że była ''okropną uczennicą''
Jennifer Aniston już jako nastolatka była silnie związana ze światem artystycznym. Uczęszczała bowiem do LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts w Nowym Jorku. We wcześniej wspomnianym podcaście aktorka zdradziła, że zdecydowała się na naukę w tej prestiżowej placówce w ostatniej chwili. Zaraz potem dała do zrozumienia, że nauczyciele nie mieli z nią łatwo:
Aniston wspomniała też, że ma dysleksję:
Poza tym aktorka przyznała, że czuła się doceniona przez nauczycieli. Wyjątkiem miał być jeden z nauczycieli aktorstwa, który podobno nazwał ją ''hańbą dla teatru''.
Źródło: Armchair Expert with Dax Shepard