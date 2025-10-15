Jennifer Aniston szczerze o szkolnych latach. Była dobrą uczennicą?

fot. NBC

Jennifer Aniston (Przyjaciele, Millerowie, The Morning Show) od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych amerykańskich aktorek. 56-latka chętnie udziela wywiadów, w których dzieli się nie tylko rzeczami związanymi ze swoim zawodem, ale też ciekawostkami z życia prywatnego. W październiku 2025 roku przyjęła zaproszenie do podcastu Daxa Sheparda Armchair Expert. Podczas wywiadu postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami ze szkolnych lat i nie ukrywała, że nie była dobrą uczennicą.

Jennifer Aniston twierdzi, że była ''okropną uczennicą''

Jennifer Aniston już jako nastolatka była silnie związana ze światem artystycznym. Uczęszczała bowiem do LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts w Nowym Jorku. We wcześniej wspomnianym podcaście aktorka zdradziła, że zdecydowała się na naukę w tej prestiżowej placówce w ostatniej chwili. Zaraz potem dała do zrozumienia, że nauczyciele nie mieli z nią łatwo:

Zdecydowałam się na tę szkołę w ostatniej chwili. (...) Nauczyłam się dwóch monologów, poszłam na przesłuchanie, potem wróciłam i nagle, ni z tego, ni z owego, zostałam przyjęta. (...) Byłam naprawdę słabą uczennicą. Opowiem wam o rzeczach, za które do końca życia będę się wstydzić. Byłam okropną uczennicą. (...) Bazgrałam, pisałam krótkie scenki i skecze, które mieliśmy odegrać na przerwie, albo pisałam do kogoś liścik. Potem wybuchałam gromkim śmiechem i mówiłam: ''świetnie!''.

Aniston wspomniała też, że ma dysleksję:

Wiem, co wiem, i wiem, czego nie wiem. Był jednak taki czas, kiedy bałam się wejść do jakiegoś pomieszczenia albo pójść na imprezę. Myślałam, że nie wiem, jak prowadzić rozmowę. (...) Nauczyłam się, że najlepiej po prostu zadawać pytania.

Poza tym aktorka przyznała, że czuła się doceniona przez nauczycieli. Wyjątkiem miał być jeden z nauczycieli aktorstwa, który podobno nazwał ją ''hańbą dla teatru''.