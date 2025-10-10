Jennifer Aniston wyznała, że przez ponad 20 lat starała się zostać matką

fot. Apple TV+

Jennifer Aniston przerwała milczenie i po raz pierwszy szczerze opowiedziała o jednym z najbardziej bolesnych rozdziałów swojego życia. W najnowszym wywiadzie dla Harper's BAAZAR aktorka ujawniła, że przez ponad dwie dekady bezskutecznie starała się zostać matką. Gwiazda, znana milionom widzów z roli Rachel Green w kultowych Przyjaciołach, przez lata musiała mierzyć się z nieprawdziwymi doniesieniami i krzywdzącymi opiniami o swoim życiu prywatnym. Plotki o tym, że rzekomo nie chciała mieć dzieci, by poświęcić się karierze, powracały jak bumerang. Dziś Jennifer Aniston zdecydowała się opowiedzieć, jak wyglądała prawda, o której nikt wcześniej nie wiedział.

Jennifer Aniston o swoich staraniach zajścia w ciążę

Jennifer Aniston po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o swojej wieloletniej, trudnej drodze do macierzyństwa. W wywiadzie dla Harper’s BAZAAR aktorka ujawniła, że przez ostatnie dwie dekady podejmowała liczne starania, aby zostać mamą, jednak wszystkie próby okazały się bezskuteczne. Aniston podkreśliła, że nigdy nie mówiła publicznie o swoich problemach zdrowotnych, ponieważ uznaje to za swoją prywatną sprawę. Jednak przez lata wokół jej życia krążyły nieprawdziwe i krzywdzące domysły. Jennifer Aniston przyznała, że zmagała się z plotkami sugerującymi, że nie chce mieć dzieci, bo jest samolubną pracoholiczką. To nie tylko raniło ją osobiście, ale też wpłynęło na jej życie:

To na mnie wpływa, jestem przecież człowiekiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi.

Jennifer Aniston przez wiele lat poddawała się skomplikowanym i emocjonalnie wymagającym procedurom in vitro, a także sięgała po różne alternatywne terapie, próbując znaleźć drogę do spełnienia swojego marzenia o zostaniu matką:

To była dla mnie trudna droga, droga do posiadania dziecka. Moje późne lata 30., 40., przeżyłam naprawdę ciężkie chwile, i gdyby nie to, nigdy nie stałabym się tym, kim miałam być. Starałam się o dziecko. Wszystkie te lata spekulacji… To było naprawdę trudne. Przechodziłam in vitro, piłam chińskie herbaty. Robiłam wszystko, by zostać mamą.

Aktorka przyznała, że gdyby ktoś wcześniej doradził jej zamrożenie komórek jajowych, zrobiłaby to bez wahania, widząc w tym szansę na łatwiejszą drogę do posiadania dziecka. Podkreśliła jednak, że mimo trudów i bolesnych doświadczeń związanych z tym procesem, nie żałuje swojej przeszłości. Każdy etap jej życia, nawet ten pełen wyzwań, uważa za ważny element swojej drogi, który ukształtował ją jako osobę.

Wspominając życie osobiste, Jennifer Aniston odniosła się do swoich związków i spekulacji fanów. Przypomnijmy, że przez pięć lat była żoną Brada Pitta, a wielu internautów łączyło ich rozstanie w 2005 roku z faktem, że aktorka nie chciała mieć dzieci. Okazuje się jednak, że była to nieprawda. W 2015 roku aktorka poślubiła Justina Theroux, lecz ich małżeństwo trwało tylko trzy lata. Obecnie zagraniczne media donoszą, że 56-letnia aktorka jest ponownie zakochana, a jej partnerem ma być hipnotyzer Jim Curtis. Informator portalu Daily Mail twierdzi, że Aniston podchodzi do nowego związku ostrożnie, ale jest w nim szczęśliwa. Podkreślono, że łączy ich wspólna pasja do pracy nad sobą oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.