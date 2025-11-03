Jennifer Lawrence o thrillerze z Leonardo DiCaprio. "To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam"

Film Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona zarobił 191 mln dolarów przy budżecie 130-175 mln dolarów, co oznacza, że przyniósł straty finansowe. To dziwi, ponieważ produkcja jest wysoko oceniana. W serwisie Rotten Tomatoes ma 95% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od widzów. Zachwyty nad tym thrillerem podziela nawet Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence zachwycona filmem Jedna bitwa po drugiej
W najnowszym wywiadzie dla The New York Times Jennifer Lawrence przyznała, że Jedna bitwa po drugiej to jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek widziała.
Warto dodać, że Lawrence niebawem zagra u boku Leonardo DiCaprio, który występował w głównej roli w Jedna bitwa po drugiej, w filmie What Happens at Night od Martina Scorsese. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.
W tym samym wywiadzie aktora nie chciał komentować prezydentury Donalda Trumpa. Wyjaśniła, że kraj jest już i tak bardzo podzielony. Jej zdaniem celebryci nie mają żadnego wpływu na to, na kogo ludzie głosują.
Zgiń, kochanie, czyli najnowszy film z Jennifer Lawrence, będzie mieć światową premierę 7 listopada. W Polsce trafi do kin 12 grudnia.
Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia
Źródło: worldofreel.com