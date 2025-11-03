Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jennifer Lawrence o thrillerze z Leonardo DiCaprio. "To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam"

Jennifer Lawrence obejrzała niedawno najnowszy film z Leonardo DiCaprio​, który ją zachwycił. Wyjaśniła też, dlaczego nie ma zamiaru zdradzać swoich poglądów politycznych.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Jedna bitwa po drugiej 
Jedna bitwa po drugiej fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Reklama

Film Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona zarobił 191 mln dolarów przy budżecie 130-175 mln dolarów, co oznacza, że przyniósł straty finansowe. To dziwi, ponieważ produkcja jest wysoko oceniana. W serwisie Rotten Tomatoes ma 95% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od widzów. Zachwyty nad tym thrillerem podziela nawet Jennifer Lawrence.

Czytaj więcej: Nowy zwiastun filmu Zgiń, kochanie. Jennifer Lawrence i Robert Pattinson w głównych rolach

Jennifer Lawrence zachwycona filmem Jedna bitwa po drugiej

W najnowszym wywiadzie dla The New York Times Jennifer Lawrence przyznała, że Jedna bitwa po drugiej to jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek widziała.

O mój Boże. Widziałam go wczoraj wieczorem w 70 mm IMAX, tak jak Bóg nakazał. To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam w życiu.

Warto dodać, że Lawrence niebawem zagra u boku Leonardo DiCaprio, który występował w głównej roli w Jedna bitwa po drugiej, w filmie What Happens at Night od Martina Scorsese. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

nullfot. Excellent Cadaver // Black Label Media // Jennifer Lawrence w filmie "Zgiń, kochanie"

W tym samym wywiadzie aktora nie chciał komentować prezydentury Donalda Trumpa. Wyjaśniła, że ​​kraj jest już i tak bardzo podzielony. Jej zdaniem celebryci nie mają żadnego wpływu na to, na kogo ludzie głosują. 

Myślę, że jestem w trakcie skomplikowanego ponownego dostosowywania się, ponieważ jestem też artystką. Biorąc pod uwagę obecną temperaturę [dyskusji] i to, jak sprawy mogą się potoczyć, nie chcę zniechęcać ludzi do filmów i sztuki, która mogłaby zmienić świadomość lub świat, tylko dlatego, że nie podobają im się moje poglądy polityczne. Chcę chronić swoje rzemiosło, abyście mogli nadal zatracać się w tym, co robię.

Zgiń, kochanie, czyli najnowszy film z Jennifer Lawrence, będzie mieć światową premierę 7 listopada. W Polsce trafi do kin 12 grudnia.

Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia

Jedna bitwa po drugiej

arrow-left
Jedna bitwa po drugiej
fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Jedna bitwa po drugiej 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

2025
Jedna bitwa po drugiej
Zobacz w kinie Jedna bitwa po drugiej Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

3 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

4 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

5 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

6 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV