Jennifer Lawrence o thrillerze z Leonardo DiCaprio. "To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam"

fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.

Reklama

Film Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona zarobił 191 mln dolarów przy budżecie 130-175 mln dolarów, co oznacza, że przyniósł straty finansowe. To dziwi, ponieważ produkcja jest wysoko oceniana. W serwisie Rotten Tomatoes ma 95% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od widzów. Zachwyty nad tym thrillerem podziela nawet Jennifer Lawrence.

Czytaj więcej: Nowy zwiastun filmu Zgiń, kochanie. Jennifer Lawrence i Robert Pattinson w głównych rolach

Jennifer Lawrence zachwycona filmem Jedna bitwa po drugiej

W najnowszym wywiadzie dla The New York Times Jennifer Lawrence przyznała, że Jedna bitwa po drugiej to jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek widziała.

O mój Boże. Widziałam go wczoraj wieczorem w 70 mm IMAX, tak jak Bóg nakazał. To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam w życiu.

Warto dodać, że Lawrence niebawem zagra u boku Leonardo DiCaprio, który występował w głównej roli w Jedna bitwa po drugiej, w filmie What Happens at Night od Martina Scorsese. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

fot. Excellent Cadaver // Black Label Media // Jennifer Lawrence w filmie "Zgiń, kochanie"

W tym samym wywiadzie aktora nie chciał komentować prezydentury Donalda Trumpa. Wyjaśniła, że ​​kraj jest już i tak bardzo podzielony. Jej zdaniem celebryci nie mają żadnego wpływu na to, na kogo ludzie głosują.

Myślę, że jestem w trakcie skomplikowanego ponownego dostosowywania się, ponieważ jestem też artystką. Biorąc pod uwagę obecną temperaturę [dyskusji] i to, jak sprawy mogą się potoczyć, nie chcę zniechęcać ludzi do filmów i sztuki, która mogłaby zmienić świadomość lub świat, tylko dlatego, że nie podobają im się moje poglądy polityczne. Chcę chronić swoje rzemiosło, abyście mogli nadal zatracać się w tym, co robię.

Zgiń, kochanie, czyli najnowszy film z Jennifer Lawrence, będzie mieć światową premierę 7 listopada. W Polsce trafi do kin 12 grudnia.

Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia