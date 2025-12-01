K-popowe łowczynie demonów znów razem na żywo. Wykonały Golden

fot. Netflix

Reklama

Ejae, Nuna oraz Rei Ami, które śpiewają piosenki głównych bohaterek w hitowej animacji Netflixa K-popowe łowczynie demonów, mają za sobą kolejne wykonanie piosenki Golden na żywo. Artystki użyczające głosu członkiniom fikcyjnego zespołu HUNTR/X po raz pierwszy miały okazję wykonać ten przebój na scenie 4 października 2025 roku podczas swojej wizyty w Saturday Night Live. Zaledwie trzy dni po tym występie znów spotkały się na scenie, tym razem w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Okazuje się, że na tym nie koniec ich wspólnych występów na żywo.

K-popowe łowczynie demonów razem na paradzie

Parada Macy's z okazji Święta Dziękczynienia, która miała miejsce w Nowym Jorku pod koniec listopada 2025 roku, przyciągnęła tłumy. To właśnie tam gwiazdy K-popowych łowczyń demonów kolejny raz miały okazję połączyć siły i sprawić, że - podobnie jak w samej animacji - publiczność oszalała z powodu Golden. Występ aktorek nie pozostawił wątpliwości co do tego, że K-popowe łowczynie demonów do tej pory cieszą się ogromną popularnością. Przypomnijmy, że jest to pierwsza animacja Netflixa, która pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów.

Kolejne wykonanie piosenki Golden na żywo możecie posłuchać poniżej: