Kalwi & Remi kolejnymi gwiazdami Roztańczonego Narodowego. Co u nich dzisiaj słychać?

To już pewne, duet Kalwi & Remi pojawi się na wielkiej scenie Roztańczonego Narodowego. Artyści nie wystąpią jednak sami. Towarzyszyć im będzie młodzieżowy zespół ludowy Guzowianki, co zapowiada połączenie klubowych rytmów z folklorem. Widzowie mogą spodziewać się pełnego energii widowiska, które będzie można zobaczyć na żywo 27 września 2025 roku.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Roztańczony PGE Narodowy 
kalwi & remi
Kalwi & Remi fot. YouTube @kalwiremiofficiall
Już 27 września 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się kolejna edycja widowiska Roztańczony Narodowy pod hasłem Najlepsi z Najlepszych. W programie wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne - od disco polo, przez pop, aż po rap. Wśród zapowiedzianych gości na jednej scenie wystąpią Kalwi & Remi wraz z młodzieżowym zespołem ludowym Guzowianki, prezentując remix Ech Poleczko, który łączy nowoczesne brzmienia klubowe z tradycyjnym folklorem.

Co nowego u Kalwi & Remi?

Kalwi & Remi to duet, który od ponad 20 lat jest ikoną polskiej sceny klubowej. Zespół powstał w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa „Kalwi” Kalwata i Remigiusza „Remi” Pośpiecha. Ich największy hit zatytułowany Explosion na stałe wpisał się w kanon muzyki tanecznej w Polsce, a dziś artyści nie boją się nowych wyzwań i muzycznych eksperymentów. Jednym z efektów ich najnowszej pracy jest remix Ech Poleczko, będący śmiałym połączeniem pulsujących klubowych bitów z autentycznym brzmieniem folkloru, wzbogaconym o skrzypce, akordeon i wielogłosowy śpiew młodzieżowego zespołu ludowego Guzowianki. To będzie ich pierwsze wspólne wystąpienie przed kamerami. Warto podkreślić, że na co dzień unikają pokazywania się w programach na żywo. Publiczność Roztańczonego Narodowego może spodziewać się wyjątkowego widowiska – pełnego energii, łączenia tradycji z nowoczesnością oraz klubowych rytmów z folklorem, które przemówi do różnych pokoleń fanów muzyki.

Kalwi & Remi nie pierwszy raz pokazują, że są otwarci na niezwykłe projekty. Warto przypomnieć ich udział w wyjątkowej inicjatywie Macieja Musiała podczas finału 33. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdy aktor zaskoczył fanów propozycją posprzątania mieszkania w rytm hitu Explosion. Artyści zadeklarowali wówczas, że wykonają ten kultowy utwór na żywo. 

Roztańczony Narodowy 2025 będzie można oglądać w telewizji na żywo w sobotę 27 września 2025 roku. Start zaplanowano na godzinę 19:55 w Polsacie, a po godzinie 23:20 transmisja przeniesie się do Polo TV.

Źródło: Polsat

Zuzanna Bogucka
Tagi:  Roztańczony PGE Narodowy 
kalwi & remi
